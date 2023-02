Starke Zahlen von diesem Medizintechnik-Champion – lohnt sich jetzt noch ein Einstieg?

Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers (WKN: SHL100) stellte in dieser Woche seine Zahlen für das Ende Dezember abgelaufene erste Quartal 2023 vor. Diese kamen gut am Kapitalmarkt an – in einer ersten Reaktion stieg der Aktienkurs um 6 %. Auf Sicht von einem Jahr steht die Aktie allerdings immer noch 12 % im Minus (Stand aller Angaben: 02.02.23). Bietet sich hier eine attraktive Kaufgelegenheit?

Kurzfristige Quartalszahlen

Um diese Frage zu beantworten, schauen wir zunächst auf die Quartalszahlen. Der Umsatz sank um 5 %, der Gewinn nach Steuern um 10 %. Klingt erst einmal nicht so gut! Dabei sollte man jedoch berücksichtigen, dass Siemens Healthineers im Vorjahr stark von einer hohen Nachfrage nach seinen COVID-19-Antigen-Schnelltests profitierte. Blendet man diesen Effekt aus, stieg der Umsatz im aktuellen Quartal gegenüber dem Vorjahr leicht.

Dieser bereinigte Anstieg ist besonders auf das größte Segment Imaging (54 % Umsatzanteil im Quartal) zurückzuführen. Der Umsatz stieg hier getrieben von einer hohen Nachfrage nach Magnetresonanztomografen um 5 %, die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich. Der zweistellige Anstieg beim Equipment-Auftragseingang stimmt optimistisch mit Sicht auf die nächsten Quartale.

Langfristige Aussichten

Auch auf lange Sicht sollte sich die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre fortsetzen. Denn der Gesamtmarkt für Medizintechnik wächst stetig. Market Research Future erwartet für die nächsten Jahre ein jährliches Wachstum von 7 %. Wachstumstreiber sind alternde Gesellschaften, mehr chronische Kranke und eine weltweit wachsende Mittelschicht. Aber auch die zunehmende Miniaturisierung, Robotik und künstliche Intelligenz, um Diagnostik und Therapie zu verbessern.

Siemens Healthineers als Technologieführer in vielen Segmenten möchte im Speziellen in den Bereichen digitaler Zwilling, daten- und KI-gestützte Anwendungen sowie Präzisionstherapie wachsen. Dabei kommt dem Konzern aus Erlangen zugute, dass über 50 % der Umsätze wiederkehrend sind – zum Beispiel für die Wartung der Geräte.

Ganz konkret plant das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 mit stagnierenden Umsätzen und einem Rückgang des bereinigten unverwässerten Ergebnisses je Aktie von im Mittelwert 8 %. Bereinigt um die Sondereffekte der COVID-Tests sollen Umsatz und Ergebnis jedoch zulegen. Auch auf lange Sicht sollen Umsatz und Ergebnis deutlich wachsen – mit 6 bis 8 % sowie 12 bis 15 % pro Jahr.

Lohnt sich nun ein Einstieg?

Gemessen an diesen erwarteten Wachstumsraten scheint mir die Aktie heute fair bewertet. Bezogen auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 liegt das KGV bei 23. Bezogen auf das erwartete Ergebnis in 2025 beträgt das KGV 19.

Wer auf der Suche nach einem solide wachsenden, wenig zyklischen Unternehmen ist, macht meiner Meinung nach wenig falsch mit Siemens Healthineers. Ich erwarte, dass der Konzern weiterhin kontinuierlich wachsen und seine Dividende (aktuelle Dividendenrendite: 1,8 %) steigern wird. Ein Kauf drängt sich für mich im aktuellen Marktumfeld jedoch nicht auf, da ich bei anderen, stärker in Ungnade gefallenen Aktien mehr Chancen sehe.

