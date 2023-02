Alphabet: Test von Kernwiderstand!

Am 2. Februar 2023 veröffentlichte Alphabet seine Bilanz für das vierte Quartal 2022. Alphabet, der Mutterkonzern von Google, erwirtschaftete in diesem Quartal einen Umsatz in Höhe von 76,05 Milliarden US-Dollar. Demnach konnte sich das Unternehmen um knapp ein Prozent steigern. Doch Analysten hatten für das abgelaufene Quartal einen Umsatz in Höhe von 76,53 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn des Konzerns belief sich auf 13,6 Milliarden US-Dollar. Dies ergibt einen Gewinn je Aktie von 1,05 US-Dollar. Damit verfehlte das Ergebnis die Erwartungen der Analysten. Auch im Vorjahresvergleich schrumpfte das Ergebnis um satte 63 Prozent. Mittelfristig wird das Geschäftsmodell der Google-Suchmaschine von Microsofts KI ChatGPT bedroht, Google reagiert und bereitet seine Konkurrenz-Software LaMDA zum aktuell populären Text-Automaten ChatGPT nach jahrelangem Zögern für die öffentliche Nutzung vor.

Zum Chart

Die Aktionäre reagierten am 3. Februar enttäuscht auf das Unterschreiten der Markterwartungen. In Folge dessen drückten sie den Kurs der Alphabet-Aktie um 3,29 Prozent nach unten. Google muss auf die disruptive Technologie ChatGPT antworten, um die Umsätze der Internetwerbung zu verteidigen. Im Lichte dieser Herausforderung ist der Kursverlust sehr milde ausgefallen, nachdem die Marktteilnehmer wahrscheinlich davon ausgehen, dass Alphabet dagegen gerüstet ist. Im übergeordneten Bild notiert das Papier wieder am Kursniveau von Februar und März 2021 bei 105,41 US-Dollar. Gemessen vom All Time High am 2. Februar 2022 bei 152,10 US-Dollar entspricht dies noch einem Verlust von rund 31 Prozent. In Form einer „W“-Formation hat sich der Kurs bis zum Kernwiderstand bei 105,41 US-Dollar nach oben entwickelt und ist im Begriff, dieses Level zu testen. Bis in das Jahr 2025 ist ein Plus beim Gewinn pro Aktie im Ausmaß von 57 Prozent eingeplant. Dieses Wachstum drückt das erwartete KGV 2025 auf aktuell 14,69. Können die Planzahlen eingehalten werden, erscheint Alphabet als ein innovativer Internet- und Softwarekonzern nicht überteuert.