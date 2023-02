DEUTSCHE POST - Wichtiges Etappenziel erreicht

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 42,035 € (XETRA)

Ausgehend vom Kurszielbereich um 28,00 bis 30,00 EUR zog die Akte der Deutschen Post ab Ende September 2022 in einer steilen Kaufwelle bis 39,81 EUR an, setzte dort an den langfristigen Support bei 35,00 EUR zurück und startete Mitte Dezember eine weitere Kaufwelle. Diese führte zum Ausbruch über 39,81 EUR. Zuletzt gelang auch der Anstieg an das Augusthoch aus dem Vorjahr bei 42,68 EUR.

Die aktuelle Korrektur dürfte zu einem Pullback an das letzte Zwischenhoch bei 41,08 EUR führen. Dort sollten die Bullen wieder in das Geschehen eingreifen und den Wert an das erste größere Kursziel bei 44,22 EUR kaufen. Darüber hätte die Aktie mittelfristig Platz bis 46,47 EUR und das Hoch aus dem März 2022 bei 47,34 EUR.

Bei einem Rücksetzer unter 41,08 EUR hätte die Korrektur dagegen noch etwas Luft bis 39,81 EUR, ohne dass der Aufwärtsimpuls seit Ende Dezember von der Gegenbewegung tangiert würde. Dort sollte sich der Aufwärtsttrend aber fortsetzen und damit Abgaben Richtung 37,00 und 35,00 EUR verhindern.

Deutsche Post Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)