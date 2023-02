Direkt zum Video auf YouTube

Den zweiten Handelstag in Folge stehen die Märkte kräftig unter Abgabedruck. Ein viel zu guter US-Arbeitsmarktbericht sorgte am Freitag für eine erste Verkaufswelle, die sich nun am Montag weiter fortsetzt. Kaum ein Dax-Wert kann sich im grünen Bereich bewegen.

Derweil hat die Commerzbank wieder sehr gute Chancen für einen Dax-Aufstieg, Walt Disney liefert am Mittwoch wichtige Quartalszahlen und wir beenden heute den großen Depot-Check.