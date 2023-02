Teamviewer beschließt neuen Aktienrückkauf

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer will erneut eigene Aktien zurückkaufen. Der Vorstand habe ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 150 Millionen Euro beschlossen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Montagabend in Göppingen mit. Damit fällt das Programm halb so hoch aus wie dasjenige aus dem Jahr 2022 - das erste seit dem Börsengang. Es soll den Angaben zufolge in zwei gleich großen Tranchen durchgeführt und bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten zunächst gut an: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte die Teamviewer-Aktie am Abend im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um gut drei Prozent zu./stw/ngu