Trading-Chance Wacker Chemie: Jetzt wird Short wieder spannend

Gerade hat das ifo-Institut die aktuelle Stimmungslage der Chemieindustrie vorgestellt. Während sich die Erwartungen vieler anderer Branchen zuletzt aufgehellt haben, ist man dort weiterhin besorgt. Die Wacker Chemie-Aktie lief zuletzt zwar rasant höher, aber das Chartbild deutet an, dass sich die Schere zwischen der Lage und dem Kurs jetzt schließen könnte: Eine Trading-Chance Short.

Dass der Gaspreis in den vergangenen Wochen massiv fiel, war das entscheidende Argument dafür, dass Wacker Chemie und andere Aktien der Chemiebranche mit Beginn des neuen Jahres massiv gekauft wurden. Doch der Gaspreis ist beileibe nicht der einzige Faktor, der entscheidend würde, ob das Jahr 2023 für Wacker Chemie deutlich gedrückte Unternehmensgewinne mit sich bringen wird oder nicht.

Die Aufträge dünnen aus, das drückt auf den Gewinn

Eine wirtschaftliche Abkühlung erreicht letztlich auch die Hersteller von Produktions-Grundstoffen wie Polymere, Polysilizium und die anderen von Wacker Chemie hergestellten Materialien. Und diese Abkühlung ist bereits jetzt sehr deutlich zu spüren.

Laut den Umfragen des ifo-Instituts melden aktuell gut 40 Prozent der Chemiebetriebe schwindende Aufträge. Die Kapazitätsauslastung beträgt derzeit nur 74,3 Prozent. Im ersten Quartal 2022 hatte die Auslastung noch bei 82,6 Prozent gelegen. Das führt dazu, dass man höhere Kosten nicht mehr vollumfänglich an die Abnehmer weitergeben kann, da man sonst riskiert, noch mehr Aufträge zu verlieren.

Nachdem der Nachfrageüberhang und die logistischen Engpässe 2022 zu einem Ausnahmejahr gemacht hatten, rechnen die Analysten für 2023 im Schnitt mit einem Gewinnrückgang um 50 Prozent, was aber immer noch weit mehr wäre als das, was Wacker Chemie in den Jahren vor der Corona-Problematik verdient hatte. Es wäre also keineswegs aus der Welt, dass man auch mit diesen gedrückten Gewinnerwartungen noch zu optimistisch läge.

Überkauft und nahe an markanten Charthürden

Die Wacker Chemie-Aktie hatte zu Jahresbeginn gegen den Branchentrend einen Ausreißer nach unten gezeigt, als gemeldet wurde, dass die Polysilizium-Preise unter Druck gekommen wären. Doch dann zogen diese Preise wieder an und mit ihnen die Aktie. Der Kurs überwand die Hochs der Monate November und Dezember und nach einem ersten, abverkauften Anlauf dann per Ende Januar auch die 200-Tage-Linie. Das ist grundsätzlich erst einmal bullisch, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen im Chart, dass der Kurs nach dem Ausbruch aus dem im Herbst etablierten Aufwärtstrendkanal nach oben jetzt auffällig überkauft ist, was der RSI-Indikator, im Chart unten mit eingeblendet, zeigt. Zugleich war Wacker Chemie nahe an die Widerstandszone 154,50/156,55 Euro herangelaufen, so dass alleine aufgrund der immensen Kursgewinne in kurzer Zeit, erst recht aber angesichts der weiter trüben Stimmung in der Chemiebranche, die Neigung zu Verkäufen zunehmen dürfte. Noch aber ist ein Short-Trade als antizyklisch anzusehen und daher speziell etwas für risikofreudige Trader.

Noch ist ein Short-Trade etwas für risikofreudige Trader

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 190,376 Euro einen Hebel von 3,1 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 161 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 2,93 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Wacker Chemie lautet UH375P.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 154,50 Euro, 156,55 Euro, 187,10 Euro

Unterstützungen: 136,01 Euro, 127,75 Euro, 113,00 Euro, 108,75 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Wacker Chemie

Basiswert Wacker Chemie WKN UH375P ISIN DE000UH375P2 Basispreis 190,376 Euro K.O.-Schwelle 190,376 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 2,93 Euro

