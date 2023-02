Aktionäre von Carlsberg erhalten mehr Dividende

Der dänische Brauereikonzern Carlsberg (ISIN: DK0010181759) will eine Dividende von 27 Kronen (ca. 3,63 Euro) an seine Aktionäre ausschütten. Dies ist eine Erhöhung um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (24 Kronen). Beim derzeitigen Börsenkurs von 129,10 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei rund 2,81 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt bei rund 48 Prozent des Gewinns auf bereinigter Basis. Die Hauptversammlung von Carlsberg findet am 13. März 2023 statt. Wie weiter berichtet wurde, hat der Aufsichtsrat entschieden, kein neues Aktienrückkaufprogramm im ersten Quartal 2023 zu starten.

Der Umsatz von Carlsberg stieg im Jahr 2022 um 16,9 Prozent auf 70,27 Mrd. Kronen (ca. 9,44 Mrd. Euro). Auf organischer Basis ergab sich ein Plus von 15,6 Prozent. Der operative Gewinn kletterte um 13,2 Prozent auf 11,47 Mrd. Kronen (ca. 1,54 Mrd. Euro). Organisch war dies ein Plus von 12,2 Prozent. Unter dem Strich stand aufgrund von Abschreibungen ein Verlust von 1,06 Mrd. Kronen nach einem Gewinn von 6,85 Mrd. Kronen im Vorjahr. Auf bereinigter Basis stieg der Gewinn von Carlsberg um 39,6 Prozent auf 9,7 Mrd. Kronen (ca. 1,30 Mrd. Euro).

Im letzten Jahr setzte der Konzern 102,4 Mio. Hektolitern Bier ab (Vorjahr: 98,8 Mio. Hektoliter Bier). Carlsberg warnte vor einem herausforderndem Jahr aufgrund der politischen Unsicherheiten sowie steigender Preise. Im Jahr 2023 wird eine Entwicklung des operativen Gewinns auf organischer Basis im Bereich von -5 bis +5 Prozent erwartet.

Zu den Marken des dänischen Braukonzerns zählen Carlsberg, Tuborg, Holsten, Feldschlösschen oder auch Lübzer.

Redaktion MyDividends.de