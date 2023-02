EQS-News: 029 Group SE: Portfoliounternehmen TRIP meldet 800% Umsatzsteigerung in Großbritannien im Januar bei großen Einzelhändlern

EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Sonstiges

029 Group SE: Portfoliounternehmen TRIP meldet 800% Umsatzsteigerung in Großbritannien im Januar bei großen Einzelhändlern



Berlin, 7. Februar 2023. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen TRIP Drink Ltd, die führende CBD-Marke Großbritanniens, im Januar einen Umsatzanstieg von 800 % bei großen britischen Einzelhändlern, darunter Waitrose, Sainsbury's und Ocado, verzeichnete. Dies folgt einem starken Umsatzwachstums in Höhe von 500 % im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr.



Laut Alcohol Change UK planten rund neun Millionen Menschen die Teilnahme am „Dry January“ im Jahr 2023, wobei die CBD-haltigen Getränke vom TRIP eine beruhigende und alkoholfreie Alternative den Konsument bot.



Olivia Ferdi, Gründerin von TRIP, sagte: „Die Zahlen vom Januar sind ein besonderer Meilenstein für TRIP und unsere Mission, die dazu beiträgt, Gespräche über psychisches Wohlbefinden zu entstigmatisieren und falsche Vorstellungen über CBD zu revidieren, um Millionen von Menschen zu helfen, ihren Stress in den Griff zu bekommen.“



Die Nachfrage nach Getränken der Marke TRIP konnte durch erfolgreiche Platzierung in den sozialen Medien gesteigert werden. Im Januar 2023 erreichte TRIP in Summe 30 Millionen Impressionen auf den Plattformen TikTok und Instagram.



Lorin Van Nuland, CEO der 029 Group SE, kommentierte: "Wir sehen das anhaltend starke Wachstum von TRIP als weitere Bestätigung unserer These, dass sich der Geschmack und die Vorlieben der Verbraucher in Richtung Qualität und Gesundheit verändern. Wir freuen uns darauf, TRIP und andere Marken der nächsten Generation, die die Chancen dieses neuen Megatrends nutzen, weiter zu unterstützen, insbesondere bei den jüngeren Verbrauchergenerationen."



Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

