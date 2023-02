GNW-Adhoc: Saudi Data and AI Authority (SDAIA) und Rackspace Technology unterzeichnen Absichtserklärung

^SAN ANTONIO, Texas, Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Saudi Data and AI Authority (SDAIA), eine Regierungsbehörde mit der Aufgabe, den Wert von Daten als nationales Gut zu erschließen, hat heute eine Absichtserklärung mit Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de)(®) (NASDAQ: RXT) unterzeichnet, um gemeinsam an strategischen Technologieinitiativen zur Unterstützung der Vision 2030 (https://www.vision2030.gov.sa/), einem ambitionierten Plan für die Zukunft Saudi-Arabiens, zu arbeiten. Die SDAIA wurde 2019 mit der Vision gegründet, das Königreich als globalen Spitzenreiter in der Eliteliga der datengesteuerten Volkswirtschaften zu positionieren. Sie legt die nationale Daten- und KI-Strategie Saudi-Arabiens fest und überwacht deren Umsetzung durch harmonisierte Datenrichtlinien, Datenanalyse- und Erkenntnisfähigkeiten sowie kontinuierliche Daten- und KI- Innovationen. ?Das Ziel der SDAIA ist es, das Königreich als globales Zentrum zu etablieren, das das Beste aus Daten und künstlicher Intelligenz in die Realität umsetzt", so Waleed Alghamdi, Assistant Director General beim Digital Technologies at National Information Center - SDAIA. ?Es ist daher unerlässlich, einen erstklassigen Technologiepartner zu haben, der nicht nur als vertrauenswürdiger Berater fungiert, sondern auch praktische Unterstützung in allen Phasen der digitalen Transformation bietet. Wir glauben, dass Rackspace Technology mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der Cloud, seinem tiefgreifenden Fachwissen und seinen umfangreichen Partnerbeziehungen der richtige Partner ist, um uns bei der Verwirklichung der Vision 2030 zu unterstützen." ?Wir fühlen uns geehrt, SDAIA bei diesem ambitionierten Transformationsprojekt zu unterstützen und zur Erreichung der strategischen Ziele der Vision 2030 des Königreichs Saudi-Arabien beizutragen", so Amar Maletira, CEO von Rackspace Technology. ?Es ist wirklich inspirierend, Teil dieser Tranformation zu sein und zu sehen, wie eine Nation die Macht von Daten und der Cloud nutzt, um ihre Vision zu verwirklichen." Die Absichtserklärung wurde am 6. Februar 2023 von Waleed Alghamdi, dem stellvertretenden Generaldirektor für digitale Technologien beim Nationalen Informationszentrum - SDAIA, und Amar Maletira, CEO von Rackspace Technology, im LEAP (https://www.vision2030.gov.sa/), Riyadh Front Expo Centre, Saudi- Arabien, unterzeichnet. Über die Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) Die Transformationsstrategie der SDAIA wurde 2019 genehmigt. Die Strategie gibt der SDAIA ein zentrales Mandat, die nationale Daten- und KI-Agenda voranzutreiben und zu verantworten, um die Ziele der Vision 2030 und das höchste Potenzial unseres Königreichs zu erreichen Um dieses Mandat zu erfüllen, werden die SDAIA - und ihre Untereinheiten NDMO, NIC und NCAI - das Versprechen einlösen, eine datengesteuerte und KI-gestützte Regierung und Wirtschaft zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://sdaia.gov.sa/?Lang=en&page=SectionHome# (https://sdaia.gov.sa/?Lang=en&page=SectionHome) Über die Vision 2030: Die Vision 2030 ist ein Leitbild für Saudi-Arabien, das die langfristigen Ziele und Erwartungen des Landes zum Ausdruck bringt und die Stärken und Fähigkeiten des Landes widerspiegelt. Die Vision umfasst drei Themen: eine lebendige Gesellschaft, eine florierende Wirtschaft und eine ambitionierte Nation. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vision2030.gov.sa/ Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud- Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva publicrelations@rackspace.com °