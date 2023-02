INCYTE - Das kann sich sehen lassen

Incyte Corp. - WKN: 896133 - ISIN: US45337C1027 - Kurs: 84,360 $ (Nasdaq)

Die Incyte-Story erläuterte ich vor einigen Tagen ausführlich an dieser Stelle, deshalb muss man hier nun auch nicht mehr ganz von vorne beginnen. Es geht vielmehr darum, zu überprüfen, ob die Analystenerwartungen für die kommenden Jahre auch realistisch sind.

Heute legte der Biotech-Konzern die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 vor und toppte dabei die Analystenerwartungen. Verglichen mit 2021 stieg der Umsatz mit dem wichtigsten Produkt Jakafi im Jahr 2022 um 13 % auf 2,41 Mrd. USD. Der Hoffnungsträger Opzelura brachte es aus dem Stand heraus auf Erlöse von 128,7 Mio. USD. Insgesamt verbuchte Incyte Erlöse von 3,40 Mrd. USD, 14 % mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten nur mit 3,34 Mrd. USD gerechnet. Der Gewinn je Aktie legte leicht zu auf 2,78 USD. Hier hatten Experten einen Rückgang von 2,76 auf 2,74 USD je Aktie erwartet.

CEO Hervé Hoppenot kommentiert: "Nach einem Jahr mit einer starken kommerzieller Performance und Fortschritten bei mehreren wichtigen Programmen in der mittleren bis späten Enwicklungsphase unserer Pipeline starten wir in das Jahr 2023 mit erheblicher Dynamik. Opzelura hat sich inzwischen zum Marktführer unter den Markenwirkstoffen für neue Patienten mit atopischer Dermatitis entwickelt, und die Akzeptanz bei Vitiligo war ebenfalls stark. Wir sind mit unserem aktuellen Produktportfolio für ein starkes Wachstum gut positioniert und erwarten, dass wir in diesem Jahr viele wichtige Updates liefern werden, während wir unsere Wachstums- und Diversifikationsstrategie fortsetzen werden."

Beim Ausblick hält sich Hoppenot aber eher schwammig und gibt nur eine Umsatzprognose für den Hauptumsatztreiber Jakafi aus. Bei diesem soll sich der Umsatz weiter von 2,41 auf 2,53 bis 2,63 Mrd. USD verbessern. Eine Gesamtumsatzprognose fehlt aber ebenso wie eine Gewinnprognose. Die Kosten für Forschung und Entwicklung dürften sich 2023 auf 1,485 bis 1,520 Mrd. USD belaufen. Man muss nun abwarten, wie die Analysten reagieren werden. Denn diese rechnen 2023 mit einer Umsatzverbesserung auf 3,83 Mrd. USD und einer Verbesserung des Gewinns um 45 % auf 3,97 USD je Aktie.

Piper Sandler sieht 100 USD als Kursziel

Vor einigen Tagen äußerte sich Piper Sandler positiv und gab ein Kursziel von 100 USD für die Incyte-Aktie aus. Die Experten rechnen damit, dass sich Opzelura 2023 besser entwickeln wird, als es der Marktkonsens derzeit erwartet. Im Detail sieht Piper Sandler Opzelura bereits im Jahr 2025 die Mrd.-USD-Umsatzschwelle knacken, während der Konsens bislang bei 741 Mio. USD Umsatz für 2025 liegt. 2023 könnte Opzelura einen Umsatz von 476 Mio. USD erzielen.

Fazit: Biotech/Pharma als eher konservative, da beständige Branchen, sind im aktuellen Umfeld weniger gefragt. Wer dennoch etwas in diesem Sektor unternehmen möchte, kann sich Incyte als potenzielles Einzelinvestment näher ansehen.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 3,34 3,83 4,39 Ergebnis je Aktie in USD 2,74 3,97 5,38 Gewinnwachstum 44,89 % 35,52 % KGV 31 21 16 KUV 5,6 4,9 4,3 PEG 0,5 0,4 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Incyte-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)