Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG Unternehmen: Smartbroker Holding AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 07.02.2023 Kursziel: 14,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann, Sebastian Weidhüner Ein führender Online Broker zum Nulltarif Die Smartbroker Holding AG ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Vermarktung von Finanzwebseiten und die Erbringung von digitalen Retail-Brokerage-Dienstleistungen spezialisiert hat. So erreicht die Gesellschaft als zweitgrößter Finanzportalbetreiber rund 40% der selbstentscheidenden Privatanleger im deutschsprachigen Raum und verfügt im Medienbereich über eine exzellente Monetarisierungsstrategie, die sich in einer stabilen, segmentspezifischen EBITDA-Marge von rund 40% widerspiegelt. In den letzten Jahren hat das Unternehmen den Geschäftsbereich Medien systematisch durch Übernahmen gestärkt und die Segmentumsätze zwischen 2016 und 2021 um mehr als 60% p.a. gesteigert. Mit dem Aufbau des synergetischen Retail-Brokerage-Segments seit Ende 2019 zielt die Smartbroker Holding AG auf die Erschließung zusätzlicher Wachstumspotenziale und die Diversifikation des Geschäftsmodells ab. Hierbei profitiert das Unternehmen insbesondere bei der Kundengewinnung von der großen Reichweite der eigenen Medienportale, indem hochwertige Werbeplätze kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Zudem begünstigt die hohe Cashflow-Conversion des Stammgeschäfts durch die Reinvestition der Kapitalzuflüsse das Wachstum der Smartbroker-Wertpapierdepots (2021: +110% yoy bzw. +129.000 yoy auf 246.000). Das derzeit spürbar verringerte Wachstumstempo (2022: >30.000 Depots yoy) ist neben dem heraufordernden Marktumfeld auch auf eine planmäßige Reduzierung der Marketingausgaben im Zuge des Relaunchs des Next-Generation-Brokers Mitte 2023 ("Smartbroker 2.0") zurückzuführen. Die neue Version bietet dem Konzern durch die Erweiterung der Erlösquellen u.E. sowohl eine Reduzierung des Risikoprofils als auch eine Erhöhung der langfristigen Rentabilität. Der operative Break-Even dieses Segments wird im Geschäftsjahr 2024 avisiert. Auf Basis unserer DCF-Bewertung weist die Aktie eine erhebliche Unterbewertung auf, die sich in einer Free-Cashflow-Yield 2024e von 9,4% widerspiegelt. Wird das EV/EBITDA (LTM) von europäischen Unternehmen aus dem Sektor "Interactive Media and Services" (Median: 12,7x) auf das Mediensegment der Smartbroker Holding AG übertragen, ergibt sich alleine für diesen Geschäftsbereich ein fairer Enterprise Value von 190,5 Mio. Euro bzw. 12,15 Euro je Aktie der Smartbroker Holding AG. Angesichts dessen erachten wir das hohe Upside-Potenzial als plausibiliert und halten das Potenzial des Smartbrokers 2.0 auf dem derzeitigen Bewertungsniveau sogar für gänzlich unberücksichtigt. Die jüngst vorgenommene Anpassung der FY-Prognose 2022 hatte der Kapitalmarkt bereits antizipiert. Aus unserer Sicht bieten nun die erneute Bekräftigung des diesjährigen Launches, die Veröffentlichung erster Produktdetails des Smartbrokers 2.0 und die Einführung einer dezidierten Segmentberichterstattung Potenzial für eine nachhaltige Verbesserung des Sentiments gegenüber dem Unternehmen. Fazit: Derzeit verkennt der Kapitalmarkt sowohl die hohe Ertragskraft des Stammgeschäfts als auch das enorme Potenzial des Smartbrokers 2.0. Wir nehmen die Smartbroker Holding AG mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 14,00 Euro in unsere Coverage auf. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26365.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °