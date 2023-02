Gold: Mit Folgeanstieg gescheitert

Nachdem der Gold-Future im Bereich von 1.614 US-Dollar im Herbst letzten Jahres einen Dreifachboden ausgebildet hatte, konnte der Abwärtstrend umgedreht werden, die Folge waren äußerst dynamische Kurszuwächse auf 1.949 US-Dollar bis Mitte letzter Woche. Dadurch konnte auch eine markanter Kauftrigger bestehend aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie die Kursmarke von 1.879 US-Dollar zeitweise geknackt werden, es blieben jedoch Käufer weg und somit fiel eine Anschlussrallye aus. Die bisherige Entwicklung seit den aktuellen Jahreshochs gestaltet sich unterdessen zweiwellig, in der Charttechnik sind aber drei Wellen die Mindestanforderung, womit weitere Verluste zwingend einkalkuliert werden sollten.

Konsolidierung eingeleitet

Zeitweise könnte der Gold-Future noch in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 1.897 US-Dollar zulegen, spätestens ab 1.900 US-Dollar dürften jedoch wieder empfindliche Kursverluste drohen, diese könnte nach technischer Auswertung sogar an den 200-Tage-Durchschnitt um 1.800 US-Dollar heranreichen. Dort würde der Gold dann auf einen mittelfristigen Aufwärtstrend treffen und könnte seine seit Herbst letzten Jahres bestehende Abwärtsbewegung wieder aufnehmen. Sollte ein überraschender Kursanstieg über 1.950 US-Dollar einsetzen, würde das ursprüngliche Ziel bei 2.070 US-Dollar unmittelbar in den Fokus rücken. Dieses Ziel ist bleibt aber auch noch nach Beendigung der dreiwelligen Konsolidierung erreichbar.