Silberpreis: Fed-Sitzung wirft Schatten voraus – Alle Augen auf Jerome Powell

Einen Tag vor der Fed-Notenbanksitzung treten Anleger am Silbermarkt zunächst den Rückzug an. Zu groß ist offensichtlich die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik. Auch die sogenannten „Non-Fam Payrolls“ dürften am Freitag das Anlegerinteresse auf sich ziehen.

Mit 26,71 Dollar kostet eine Unze des Edelmetalls auf Tagessicht rund 1,65 Prozent weniger.

Anleger rechnen mit Zinspause – Powell-Rhetorik dürfte über Wohl und Wehe entscheiden

Für 20:00 Uhr ist der Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Mittwoch geplant. Im Anschluss ab 20:30 Uhr folgt für gewöhnlich die FOMC-Pressekonferenz mit Jerome Powell. Anleger dürften die Rhetorik des Fed-Chefs in gewohnter Manier nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen.

Während das „Fed-Watch-Tool“ der CME Group die Chance für eine Zinssenkung zur Wochenmitte auf lediglich 2,7 Prozent schätzt, beträgt diese für die Juni-Sitzung 11,3 Prozent und für den Juli-Termin 27,3 Prozent.

Auf der Sitzung im September rechnen sich Marktakteure bis dato allerdings größere Wahrscheinlichkeiten aus, dass es zu der langersehnten Zinswende kommt (44,4 Prozent).

Zu Beginn des Jahres hatte die Fed insgesamt drei Zinssenkungen für das laufende Jahr in Aussicht gestellt.

