Hapag-Lloyd gibt Dividendenvorschlag bekannt

Der Hamburger Reederei-Konzern Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 63,00 Euro pro Aktie vorschlagen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vorjahr wurden 35,00 Euro ausgeschüttet. Die ordentliche Hauptversammlung wird voraussichtlich am 3. Mai 2023 stattfinden.

Der Vorschlag basiert auf dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 mit einem voraussichtlichen Konzern-EBIT von 17,5 Mrd. Euro (Vorjahr: 9,4 Mrd. Euro), wie weiter mitgeteilt wurde. Der Dividendenvorschlag entspricht einer Gesamtausschüttung von 11,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,2 Mrd. Euro).

Der Aufsichtsrat wird in seiner Sitzung am 1. März 2023 über den Vorschlag zur Gewinnverwendung an die Hauptversammlung beschließen. Der Geschäftsbericht 2022 wird am 2. März 2023 veröffentlicht.

Der Konzern zählt nach eigenen Angaben mit einer Flotte von 252 Containerschiffen und einem Transportvolumen von 11,9 Mio. TEU (Standardcontainer) zu den weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen beschäftigt ca. 14.500 Mitarbeiter.

