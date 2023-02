ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach der Bekanntgabe eines Nachfolgers für Konzernchef Werner Baumann zum 1. Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Befürworter einer Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns dürften positiv vermerken, dass mit Bill Anderson ein ausgemachter Pharmaexperte die Führung übernehme, der bei Roche in teils herausfordernden Zeiten viel Positives bewegt habe, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig betone Bayer aber auch, dass der neue Chef ein studierter Chemieingenieur sei, was wohl den Befürwortern einer unveränderten Konzernstruktur gefalle. Für alle Seiten positiv sei aber, dass wohl schon bald Klarheit herrschen werde. Zechmann rechnet mit einem Strategieupdate unter neuer Führung noch spät im Jahr 2023./mis/he

