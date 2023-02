ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Zur-Rose-Ziel auf 45 Franken - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zur Rose angesichts des Verkaufs des heimischen Schweiz-Geschäfts von 19 auf 45 Franken angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie jedoch auf "Underperform", während er den Konkurrenten Shop Apotheke doppelt abstufte und fortan zum Wert erklärte, den er am wenigsten bevorzuge. Die Finanzierungsrisiken rund um Zur Rose hätten sich mit der Maßnahme deutlich verbessert. Er bleibt aber negativ gestimmt, da die Kursreaktion den fundamentalen Wert der Transaktion überschritten habe./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 04:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

