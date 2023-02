CVS HEALTH - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen?

CVS Health Corp. - WKN: 859034 - ISIN: US1266501006 - Kurs: 88,960 $ (NYSE)

CVS gab gestern vorbörslich Zahlen bekannt. Diese lagen über den Erwartungen. Der Konzern verdiente 1,99 USD je Aktie im vierten Quartal. Das war 7 Cent mehr als Analysten im Schnitt geschätzt hatten. Der Umsatz lang bei 83,85 Mrd. USD (Schätzung. 76,33 Mrd. USD). Die Aktie zog gestern um 3,47 % an.

Nach einer langen Rally erreichte die Aktie im Juli 2015 ihr aktuelles Allzeithoch bei 113,65 USD. Anschließend korrigierte sie lange und fiel auf ein Tief bei 51,72 USD zurück.

Dort startete im Mai 2019 eine Bodenbildung, die erst mit dem Ausbruch über die Nackenlinie bei 77,03 USD im Mai 2021 vollendet wurde. Anschließend kletterte der Aktienkurs fast an das Allzeithoch. Bei 111,25 USD setzte im Februar 2022 eine Korrektur ein. Diese läuft in einer potenziellen bullischen Flagge ab. Dabei fiel der Wert zuletzt auf die Unterkante unter den EMA 200 (Wochenbasis) zurück.

Dort bildete sich ein kleiner Doppelboden. Diesen Boden vollendete der Wert gestern nach den Zahlen mit dem Ausbruch über die Nackenlinie bei 88,50 USD. Intraday kletterte die Aktie auf 90,24 USD. Dieses Niveau hielt sich aber nicht.

Rally möglich

Der kleine Doppelboden auf einem wichtigen Unterstützungsbereich könnte Grundlage für eine neue Rallyphase sein. Im Rahmen dieser Rally könnte die Aktie in Richtung des Abwärtstrends seit Februar 2022 ansteigen, was Kursgewinne bis ca. 100 USD bedeuten würde. Ein mittel-langfristiges Kaufsignal ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch aus der potenziellen Flagge. In diesem Fall ergäbe sich Potenzial bis ca. 129 USD und langfristig sogar ca. 167,50 USD.

Sollte die Aktie aber unter 83,22 USD abfallen, dann wäre dies ein Zeichen für eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung seit Februar 2022. In diesem Fall müsste mit einer schnellen Abwärtsbewegung bis 77,03 USD und 69,56 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von CVS Health hat gute Chancen auf eine Rally von etwas über 12 %. Ob daraus mehr werden kann, bleibt abzuwarten.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)