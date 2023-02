Microsoft: Mit Aufwärts-Momentum durch ChatGPT!

Das Start-up OpenAI hat mit dem ChatGPT-System ein Sprachmodell auf den Markt gebracht, das mit einfachen Eingaben Gedichte verfassen, Geschäftsmodelle entwerfen oder sogar Computerprogramme schreiben kann. Microsoft bringt die Technologie dahinter nun über seine Suchmaschine Bing zu Millionen von Kunden. Google ist das Unternehmen, das die technischen Grundlagen für die Systeme entwickelt hat, auf denen OpenAI und Microsoft heute aufbauen. Mit dem Chatbot „Bard“ hat auch Google ein vergleichbares System angekündigt. Tatsächlich ist es eine Kampfansage an den Hauptkonkurrenten Google, der mit Abstand Marktführer im Suchmaschinengeschäft ist. Microsoft hinkte mit drei Prozent Marktanteil hinterher. Die aktuelle Ankündigung könnte das Nischendasein von Microsoft in diesem Geschäftsbereich beenden.

Zum Chart

Der Kurs der Microsoft-Aktie hat sich im Vergleich zu anderen Tech-Werten relativ gut gehalten. Seit November 2021 hat die Aktie auch aufgrund des aktuellen Rebounds nur rund 23 Prozent verloren. Dabei ist die Ende Dezember 2021 begonnene Abwärtsbewegung in drei kleinere Abwärtstrends unterteilbar, die jeweils von starken Bär-Markt-Rallys unterbrochen wurden. Aktuell befindet sich der Kurs abermals in einer steilen Aufwärtsbewegung. Vom partiellen Tief am 4. November 2022 bei 213,43 US-Dollar hat sich das Papier wieder um 26 Prozent nach oben gearbeitet und schloss gestern zum Kurs von 263,64 US-Dollar. Es winkt ein Gewinn von Marktanteilen im Suchmaschinenmarkt. Diese Euphorie könnte das aktuelle Aufwärts-Momentum verlängern. Bis in das Geschäftsjahr 2024/25 ist ein Plus beim Gewinn pro Aktie von 35 Prozent geplant. Dadurch sinkt das erwartete KGV 2024/25 auf aktuell 21,43. Für einen Quasi-Monopolisten beim Betriebssystem für PCs, der guten Marktposition beim Cloudangebot und dem potenziellen Zugewinn beim Marktanteil in der Internetsuche scheint dies ein vertretbarer Preis zu sein.