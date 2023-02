EQS-News: Evotec erhält Darlehen über 150 Mio. € von der Europäischen Investitionsbank

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec erhält Darlehen über 150 Mio. € von der Europäischen Investitionsbank



10.02.2023 / 07:30 CET/CEST

FINANZIERUNG DER 3 KERNSÄULEN: F&E-AKTIVITÄTEN, UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN UND BAU EINER PRODUKTIONSANLAGE FÜR BIOLOGIKA, J.POD ® TOULOUSE, FRANCE (EU)

FOLGEFINANZIERUNG DES DARLEHENS ÜBER 75 MIO. € VON 2017

UNBESICHERTES DARLEHEN IST ZUGESCHNITTEN AUF DIE STRATEGISCHEN PLÄNE VON EVOTEC

TRANSAKTION WIRD HEUTE AUF DEM CAMPUS CURIE VON EVOTECS VORSTAND UND EIB-VIZEPRÄSIDENT AMBROISE FAYOLLE UNTERZEICHNET