Verdi und Post ringen im Tarifstreit weiter um Lösung

Düsseldorf (Reuters) - Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi suchen bei ihren Tarifgesprächen weiter nach einem Kompromiss.

Die am Mittwoch begonnenen Gespräche dauerten auch am Freitagmorgen an, sagten Sprecher beider Seiten. Es sei noch offen, ob in der am Mittwoch begonnenen dritten Tarifrunde eine Einigung gelingen werde, sagten mehrere Insider. Verdi fordert mit Hinweis auf die hohe Inflation 15 Prozent mehr Lohn für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten der Post bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Gewerkschaft hatte dies mit massiven Warnstreiks unterstrichen, an denen sich Verdi zufolge seit Mitte Februar knapp 100.000 Beschäftigte beteiligt hatten. Die Post hatte die Forderung mehrfach als realitätsfern abgewiesen.

