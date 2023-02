EQS-HV: Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.03.2023 in Neuwied mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.03.2023 in Neuwied mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



13.02.2023 / 15:05 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





24. März 2023

Aufgrund eines Fehlers in der Einberufung möchten wir Ihnen hiermit den richtigen Link zur Homepage der Gesellschaft hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung am 24.03.2023 mitteilen:

Link http://www.ehw.ag/hauptversammlung/hauptversammlung-2023 Andernach, im Februar 2023 Eisen- und Hüttenwerke

Aktiengesellschaft DER VORSTAND

13.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com