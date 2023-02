ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Adyen auf 'Conviction Buy List' - Ziel 2300 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Zahlungsabwicklers Adyen nach einer Informationsveranstaltung mit dem Spitzenmanagement auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy" mit einem Kursziel von 2300 Euro. Vorstands- und Finanzchef hätten unter anderem über beschleunigte Investitionen in neue Produktbereiche informiert sowie über eine gleichmäßigere Verteilung der Einstellungen im Jahr 2023, wobei sich das Tempo im kommenden Jahr normalisieren werde, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die USA blieben kurzfristig ein Wachstumsbereich, der mittelfristig durch Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum ergänzt werden solle. Der Schwerpunkt liege zudem weiter auf Wachstum aus eigener Kraft./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 20:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------