EQS-News: Bohrstart in Kürze: Exzellente Einstiegschance bei Strathmore Plus Uranium. Uranaktie noch immer mit günstiger Bewertung

Uran-Investments an der Börse mit hervorragendem Jahresstart: Niedrige Bewertung von Strathmore Plus Uranium bietet Neueinsteigern exzellente Einstiegschance.





Die Strathmore Plus Uranium Corp. (“Strathmore Plus” oder das “Unternehmen”) (WKN: A3DQAW – ISIN: CA86308P1027), ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Kelowna, BC, Kanada, und mit einem Vorzeige-Uranprojekt in Wyoming, USA, gab vor wenigen Wochen bekannt, dass das Unternehmen seine strategische Landposition beim aussichtsreichen Night Owl Projekt um 300% ausgebaut hat.



Damit hat sich das Unternehmen in eine exzellente Ausgangsposition im gerade wieder boomenden Uran-Sektor gebracht und dürfte mit seiner Konzentration auf den US-Bundesstaat Wyoming stark von der Renaissance der Atomkraft in den USA und Asien profitieren. Wyoming ist Amerikas führender Uranproduzent mit einer Uranproduktion von bis heute über 250 Millionen Pfund.



Bekanntlich arbeiten die USA derzeit verstärkt an einer unabhängigen Energieversorgung durch eigenes Uran, beispielsweise aus Wyoming. So möchte man die starke Abhängigkeit von russischem Kernbrennstoff beseitigen und die heimische Uranindustrie fortan massiv fördern.



Konzentration auf Wyoming zahlt sich aus



Strathmore Plus ist in diesem Zusammenhang ein interessanter Uran-Explorer, der sich auf Uranlagerstätten im Bundesstaat Wyoming konzentriert. Im stark konzentrierten Portfolio des Unternehmens finden sich drei Projekte im Gebiet des Shirley-Beckens. Diese Region im US-Bundesstaat Wyoming ist für große Uranvorkommen bekannt.



Neben den Projekten Agate und Beaver Rim liegt der Fokus des Uran-Explorers vor allem auf dem Vorzeige-Uranprojekt Night Owl. Hierbei handelt es sich um eine ehemalige Uran-Mine, deren Potential durch eigene Bodenproben bereits bestätigt werden konnte. Night Owl produzierte in den 1950/1960er Jahren mit einem Gehalt von 0,24% U3O8. Strathmore konnte 2022 in eigenen Proben Urangehalte von bis zu 0,38% U3O8 nachweisen, die für den Einsatz des bewährten In-Situ Leaching (ISL)- oder Haldenlaugungs-Verfahrens sprechen.



Mit dem zu erwartenden nächsten Explorationsschritt, einem eigenen Bohrprogramm auf Night Owl, kann Strathmore das volle Potenzial der Lagerstätte ausschöpfen und den Shareholder-Value für Anleger weiter steigern. Weitere Explorationen und Bohrungen auf Night Owl werden in diesem Sommer erwartet: Noch in diesem Frühjahr sollen die geophysikalische Untersuchung bei Night Owl abgeschlossen werden und aussichtsreiche Bohrziele definiert werden.



Für einen Überblick über die bisherigen Bohrergebnisse bei Night Owl klicken Sie bitte hier:



Wie Night Owl sind auch die Konzessionsgebiete Agate und Beaver Rim basierend auf historischen Bohrdaten für eine In-situ-Gewinnung (ISL) geeignet. Night Owl wird voraussichtlich eine oberflächennahe konventionelle Mine sein, deren Verarbeitung über eine Haufenlaugung außerhalb des Standorts erfolgen soll.



Strathmore erhielt bereits im Oktober eine Explorationsgenehmigung für das Projekt Beaver Rim und rechnet in Kürze sowohl mit Explorations- als auch Bohrgenehmigungen für Night Owl und Agate.



Aktienhausse erst am Anfang, Uran-Nachfrage wird weiter steigen



Das Unternehmen ist an der kanadischen TSX Venture Exchange notiert und auch an den deutschen Börsen handelbar. Für Anleger könnte Strathmore Plus Uranium gerade jetzt interessant werden, denn es wird immer klarer, dass die Welt auf saubere Energie umstellen und ihre Abhängigkeit vom Öl beenden muss. Insbesondere der nordamerikanische Uranbergbau steht angesichts der geopolitischen Krisen vor einem milliardenschweren Aufschwung.



Strathmore Plus geniesst mit seinem Fokus auf Wyoming deshalb diverse Standortvorteile, die der Aktie des Uran-Exlorers bereits zu verstärkter Aufmerksamkeit verholfen haben. Mit nur rund 34 Millionen ausstehenden Aktien und einem nach wie vor geringen Börsenwert von zuletzt 17 Mio. CAD zählt Strathmore im Feld der Uran-Explorern zu den Top-Performern. Allein seit Jahresbeginn hat der Kurs schon um rund 60 Prozent zugelegt.



Hier sollte man also nicht länger zögern, denn Strathmore Plus Uranium (WKN: A3DQAW ; ISIN: CA86308P1027) dürfte mit nur wenigen ausstehenden Aktien vor einer anhaltend beeindruckenden Preisentwicklung stehen und gewinnorientieren Anlegern attraktive Renditen einbringen.



Über Strathmore Plus Uranium Corp.



Strathmore Plus ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf in-situ abbaubare Uranlagerstätten im Bundesstaat Wyoming konzentriert. Strathmore hat 3 Projekte: Agate, Beaver Rim und Night Owl. Das ehemalige Uran produzierende Grundstück Night Owl produzierte in der Historie 93 Tonnen mit einem Gehalt von 0,24 % U3O8, wobei die Vorkommen in den späten 1950er bis frühen 1960er Jahren an oder nahe der Oberfläche abgebaut wurden. Die U3O8-Förderung bei Night Owl wurde nicht wegen Ressourcenmangels, sondern aufgrund niedriger Uranpreise (damals 7 USD / Pfund U3O8) eingestellt.



Im Dezember 2022 erwarb Strathmore zusätzliche angrenzende Claims, weil sie dieselben geologischen Formationen abdecken und Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen auf viele zusätzliche und beeindruckende Gebiete mit radiometrischen Anomalien hinweisen, die dem Minenstandort Night Owl ähnlich sind. Durch die Zukäufe hat Strathmore vor Ort seine strategische Landposition um 300% erweitert, da hier weiteres Potenzial für hochgradige Uranvorkommen in den Randzonen von Nigth Owl und darüber hinaus besteht.



Night Owl befindet sich in Albany/Carbon Counties, Wyoming, etwa 40 Meilen südöstlich der Stadt Casper. Weitere Uran-Unternehmen im Gebiet des Shirley-Beckens sind Cameco, enCore, UEC und Ur Energy.



Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie zudem unter





Disclaimer



Dieser Bericht ist Teil einer Werbekampagne für das Unternehmen Strathmore Plus und richtet sich in erster Linie an erfahrene und spekulativ orientierte Investoren. Die vorliegende Veröffentlichung darf in keinem Fall als unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte vorliegen (s.u.). Die in diesem Bericht angegebenen Kurse und Bewertungen sind, falls nicht anderweitig ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.



Der Ersteller der vorliegenden und als solche nicht unabhängig ausgewiesenen Veröffentlichung, sowie die Dot.news Finanzmedien Ltd. werden für die Veröffentlichung von Analysen zum Unternehmen von diesem dafür bezahlt. Diese Vergütung ist weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze der Aktie des Unternehmens gekoppelt.



Zusätzlich gilt es zu beachten, dass Strathmore Plus Uranium Corp. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich in einem frühen Stadium der Entwicklung, was sowohl hohe Gewinne versprechen, aber auch riskant sein kann. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.



Wichtige Wichtige Informationen und Pflichtmitteilungen gemäß §86 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie gemäß Finanzanlageverordnung (FinAnV):



Hinweis zu bestehenden Interessenkonflikten: Der Ersteller dieser Publikation so- wie mit ihm verbundene Personen halten Aktien an der empfohlenen Gesellschaft. Außerdem erfolgen für die Erstellung dieser Empfehlung finanzielle Zuwendungen an den Herausgeber und die Redakteure. Der Herausgeber und mit ihm verbundene Personen stellen ausdrücklich klar, dass sie beabsichtigen, im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt der Empfehlung, Verkaufsaufträge in der entsprechenden Aktie auszuführen.



Alle in dieser Nachricht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Aktien und Wertpapiere, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dieser dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen.



Herkömmliche Bewertungsansätze sind bei jungen oder noch umsatzlosen Unternehmen oft schlecht sinnvoll anwendbar. Daher stützen wir uns bei der Bewertung von solchen Unternehmen tendenziell auf die von uns errechnete Potential-Analyse, sowie die Einschätzung der Nachfrage nach solchen Aktien am Kapitalmarkt. Letztendlich entscheidet der Markt über den Aktienkurs eines Unternehmens. Entsteht durch umfangreiche Empfehlungen einer Aktie, eine exzessive Nachfrage nach dieser, ist es möglich, dass der Aktienkurs bei einem hohen Handelsvolumen überdurchschnittlich steigt. Dies führt zwar zu extremen Gewinnmöglichkeit, erhöht jedoch entsprechend das Risiko einer Blasenbildung mit entsprechendem Kursrückgang. Durch die gesteigerte Volatilität der Aktie in solchen Situationen ergeben sich überdurchschnittliche Gewinn- und Verlust-Möglichkeiten bis hin zum Totalverlust, sowohl in beide Handelsrichtungen, als auch bei wiederkehrenden Gegenbewegungen. Auch solche Marktentwicklungen sind ein wichtiger Teil unserer Handelsempfehlungen und Bewertungsansätze. Diese Publikation befasst sich ausschließlich mit überdurchschnittlich volatilen Werten mit hohem Gewinn- und auch Verlustpotential.



Hinweis zur Haftung:



Die Dot.news Finanzmedien Ltd. und die jeweiligen Redakteure übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Fehler, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in Gesprächen und Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen, Planungen und Beurteilungen sowie alle weiteren Aussagen bezüglich Wert- und Schuldpapieren jeglicher Art. Jegliche Investmenterfolge, die auf dieser Webseite als Beispiel herangezogen werden, sind fiktiv und dürfen unter keinen Umständen als erwartete Ergebnisse angesehen werden. Des weiteren kommt auch keine vertragliche Beziehung zwischen der Dot.news Finanzmedien Ltd. und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Bei unseren Besprechungen von Unternehmen handelt es sich nicht um Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und/oder werbliche Texte. Sie erfüllen deshalb nicht die Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen bzw. Anlageempfehlungen.



Hinweis zur geographischen Eingrenzung des Angebots:



Die Nutzung dieses Informationsangebots ist ausschließlich natürlichen Personen vorbehalten, die ihren dauerhaften Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Allen anderen natürlichen oder juristischen Personen oder Personengruppen ist die Nutzung, wie auch der Zugang zu dieser Webseite nicht gestattet. Diese Einschränkung gilt für alle im Ausland lebenden natürlichen und juristischen Personen oder Personengruppen, insbesondere Staatsbürgern der USA, Kanadas, Australiens oder Großbritanniens. Die Informationen auf dieser Webseite dürfen weder direkt noch indirekt in die USA, Großbritannien, Australien oder Kanada oder an Personen und Personengruppen, die ihren Wohnsitz in Kanada, USA, Australien oder in Großbritannien haben, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder dort verteilt werden.



