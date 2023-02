EQS-News: Metalcorp Group beendet Prozess der strategischen Geschäftsanalyse: verschiedene Optionen in Bezug auf bestimmte Geschäftsbereiche und die Passivseite sollen geprüft werden

EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Metalcorp Group beendet Prozess der strategischen Geschäftsanalyse: verschiedene Optionen in Bezug auf bestimmte Geschäftsbereiche und die Passivseite sollen geprüft werden



14.02.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Metalcorp Group beendet Prozess der strategischen Geschäftsanalyse: verschiedene Optionen in Bezug auf bestimmte Geschäftsbereiche und die Passivseite sollen geprüft werden



Luxemburg, 14. Februar 2023 – Die Metalcorp Group S.A. (das „Unternehmen“ und zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die „Metalcorp Group“) hat unter Berücksichtigung seiner strategischen Ziele entschieden, verschiedene strategische Optionen in Bezug auf bestimmte Geschäftsbereiche und die derzeitige Passivseite zu prüfen. Dies geschieht vor dem Hintergrund des kürzlich beendeten Prozesses der strategischen Geschäftsanalyse und des Auslaufens eines zwischen dem Unternehmen und bestimmten Inhabern der 8,5 % Schuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2026 (die „Ad-hoc-Gruppe“) vereinbarten Exklusivitätszeitraums, während dessen das Unternehmen und einige Mitglieder der Ad-hoc-Gruppe Gespräche über einen Finanzierungsvorschlag in Höhe von rund 115 Mio. Euro geführt haben.



In diesem Zusammenhang haben das Unternehmen und andere Mitglieder der Metalcorp Group Perella Weinberg Partners („PWP“) als Finanzberater mandatiert, um bei der Prüfung der verschiedenen strategischen Alternativen zu unterstützen. Im Rahmen dieser Prüfung wird PWP verschiedene strategische Alternativen, einschließlich Finanzierungen und Veräußerungen von Vermögensgegenständen, eruieren. In Bezug auf Finanzierungsangebote, die vor Ende Mai 2023 eingehen, hat sich die Ad-hoc-Gruppe die Möglichkeit gesichert, alternativ eine Finanzierung bereitzustellen, sofern das Unternehmen der Ansicht ist, dass deren Bedingungen besser sind als entsprechende Finanzierungsangebote, die innerhalb dieses Zeitraums eingehen.



Die operativen Einheiten der Metalcorp Group verzeichnen weiterhin eine sehr erfreuliche Geschäfts- und Liquiditätsentwicklung. Eine weitere Verbesserung der Liquidität wird in den kommenden Wochen aus der nun begonnenen Verschiffung von Bauxit erwartet.



Das Unternehmen wird im Laufe dieses Prozesses weitere Updates zur Verfügung stellen und hat auf seiner Website eine Präsentation veröffentlicht, die ein Update zur allgemeinen Finanzlage sowie weitere Informationen enthält: https://metalcorpgroup.com/wp-content/uploads/2023/02/Metalcorp-Group-Financial-Update-14.02.2023.pdf



Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind Aluminium, Metalle und Konzentrate, Schüttgut und Eisenmetalle. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de



Metalcorp Group S.A.

Anouar Belli

+352 2799 0145 55

abelli@metalcorpgroup.com

14.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com