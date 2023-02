Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG Unternehmen: Enapter AG ISIN: DE000A255G02 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 14.02.2023 Kursziel: 20,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 20,00. Zusammenfassung: Enapter hat eine Inhaberschuldverschreibung über EUR25 Mio. ausgegeben und damit die Finanzierung für die nächsten 12 Monate sichergestellt. Aufgrund der Finanzierungsabschlusskosten wurde die bereits im Dezember 2022 für das laufende Jahr bekannt gegebene Guidance (Umsatz: EUR30 Mio., EBITDA: EUR-8,5 Mio.) beim EBITDA nach unten angepasst. Enapter geht nunmehr für 2023 von einem EBITDA von EUR-10 bis EUR-11 Mio. aus. Im Januar hatte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen einen 2022-Umsatz von EUR14,7 Mio. gemeldet. Gegenüber dem Vorjahreswert von EUR8,4 Mio. ist dies ein Anstieg um 75%. Die Guidance und unsere Schätzung von EUR15,6 Mio. für 2022 wurden damit knapp erreicht. Wir haben die Finanzierungskosten in unsere Schätzungen integriert. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR20. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 20.00 price target. Abstract: Enapter has issued a EUR25m bearer bond, thereby securing financing for the next 12 months. Due to the closing costs of the financing, EBITDA guidance announced in December 2022 for the current year (revenue: EUR30m, EBITDA: EUR-8.5m) has been adjusted downwards. Enapter now expects EBITDA of EUR-10m to EUR-11m for 2023. In January, the company reported preliminary 2022 revenue of EUR14.7m. This is an increase of 75% compared to the prior year figure of EUR8.4m and is close to company guidance and our 2022 forecast of EUR15.6m. We have integrated the bond financing costs into our forecasts. An updated DCF model yields an unchanged EUR20 price target. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26403.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °