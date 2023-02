EQS-News: clearvise AG unterzeichnet Kooperation mit ABO Wind AG zum Erwerb des geplanten Windparks Weilrod 2

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Kooperation

clearvise AG unterzeichnet Kooperation mit ABO Wind AG zum Erwerb des geplanten Windparks Weilrod 2



15.02.2023 / 07:55 CET/CEST

Pressemitteilung

clearvise AG unterzeichnet Kooperation mit ABO Wind AG zum Erwerb des geplanten Windparks Weilrod 2

Bewährte Kooperation zwischen Entwickler ABO Wind AG und Betreiber clearvise AG zum Bau von drei modernen Anlagen mit einer Nennleistung von 18,6 MW

Umweltverträglicher Ausbau des bestehenden Windparks Weilrod durch Nutzung von bereits waldfreien Schädlingsflächen

Enge Abstimmung mit der Gemeinde Weilrod und dem Hessenforst

Wiesbaden, 15. Februar 2023 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), („clearvise“) kooperiert mit der ABO Wind AG und sichert sich die Erwerbsoption für den schlüsselfertigen Windpark Weilrod 2. clearvise beabsichtigt, den Windpark mit einer zukünftigen Nennleistung von 18,6 MW nach Erteilung der Baugenehmigung zu erwerben. Die Inbetriebnahme ist für 2025 geplant. Die neuen Anlagen sollen in direkter Nähe zum Windpark Weilrod 1 entstehen, der bereits Teil des clearvise-Portfolios ist. Die bereits bestehenden Windkraftanlagen versprechen dabei auch für den zukünftigen Standort eine hohe Prognosesicherheit, da umfangreiche Erfahrungswerte vorliegen.



ABO Wind soll den Windpark Weilrod 2 planen, errichten und die Betriebsführung von drei großen, modernen und leisen Anlagen übernehmen. Mit dem Windpark Weilrod 1 ist die clearvise schon jetzt am Standort Weilrod etabliert. Der im Jahr 2015 von der damals noch unter dem Namen ABO Invest AG firmierenden Bürgerwindaktie clearvise übernommene Windpark mit einer installierten Kapazität von 16,8 MW wurde ebenfalls von ABO Wind in enger Abstimmung mit der Gemeinde Weilrod und dem Hessenforst entwickelt. Bereits beim Bau dieses ersten Windparks im Hochtaunuskreis hat sich die auch für den Bau der neuen Anlagen beschlossene Kooperation zwischen Projektentwickler und -betreiber sowie Kommune und Hessenforst bewährt. In umfangreichen Studien hatte ABO Wind zuvor die Umweltverträglichkeit des Windparks untersucht. Die Kabel für den Windpark verlegte das Unternehmen naturverträglich in bereits bestehenden Forst- und Wiesenwegen und forstete die zur Erschließung von Weilrod 1 gerodeten Flächen an anderer Stelle wieder auf. Durch die Nutzung von bereits waldfreien Schädlingsflächen kann der Eingriff in den Naturraum für den geplanten Bau des Windparks Weilrod 2 weitestgehend minimiert werden.



Dr. Thomas Treiling, Mitglied der Geschäftsleitung der ABO Wind AG, zeigt sich überzeugt: „Mit dem Windpark Weilrod 2 werden wir dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort Weilrod zu stärken und den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Die langjährige Zusammenarbeit mit der clearvise hat schon in vielen vorherigen Projekten hervorragend funktioniert. Unsere motivierten Teams profitieren dabei gegenseitig von der gemeinsamen Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von Windparks.“



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, erklärt: „Wir freuen uns sehr über diese erneute Kooperation mit ABO Wind, mit der uns eine bewährte und vertrauensvolle Zusammenarbeit in 15 erfolgreich realisierten Windparks verbindet. Am Standort Weilrod sind wir mittlerweile seit mehr als 8 Jahren gemeinsam präsent. Der Ausbau des bestehenden Windparks in der Gemeinde Weilrod, die der Energiewende schon lange offen gegenübersteht, stellt nun sowohl für uns als auch für die Kommune eine ressourcenschonende und sinnvolle Weiterentwicklung dar.“







Über clearvise AG

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Mit einer operativen Kapazität von über 300 MW produziert clearvise grünen Strom aus regenerativen Energieträgern. Auf Basis einer Drei-Säulen- Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an europäischen Wind-Onshore und PV-Anlagen profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt.



Über ABO Wind AG

ABO Wind entwickelt und errichtet erfolgreich Wind- und Solarparks sowie Batterie- und Wasserstoffprojekte. Das 1996 gegründete Unternehmen aus Wiesbaden hat bislang Anlagen mit rund fünf Gigawatt Leistung umgesetzt und die Hälfte davon zudem errichtet. Das jährliche Investitionsvolumen beträgt 500 Millionen Euro. Mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 16 Ländern arbeiten mit Elan an der Planung, Finanzierung, Errichtung, Betriebsführung und am Service von Anlagen für eine zukunftsfähige Energieversorgung.







Kontakt

cometis AG

Thorben Burbach

Tel.: +49 (0)611 - 205855-23

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de