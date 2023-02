EQS-News: q.beyond ibérica: IT-Dienstleister eröffnet weiteren Nearshoring-Standort

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

q.beyond ibérica: IT-Dienstleister eröffnet weiteren Nearshoring-Standort



15.02.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





q.beyond ibérica: IT-Dienstleister eröffnet weiteren Nearshoring-Standort

IT-Expertinnen und -Experten aus Spanien unterstützen Consulting- und Cloud-Wachstum

Weiterer Auslandsstandort neben Lettland

Erfolgreiche Strategie gegen IT-Fachkräftemangel

Köln, 15. Februar 2023 – Der IT-Dienstleister q.beyond hat einen weiteren Standort im europäischen Ausland eröffnet. Mit seiner Dependance „q.beyond ibérica“ begegnet der IT-Service-Provider aktiv dem Mangel an IT-Fachkräften. Bereits 2020 ging eine q.beyond Niederlassung in Riga, Lettland, an den Start. Dort ist das Team innerhalb von zwei Jahren auf rund 40 Mitarbeitende gewachsen. Die IT-Spezialistinnen und -Spezialisten unterstützen die q.beyond Teams in Deutschland bei IT-Modernisierungsprojekten im Cloud- und SAP-Umfeld. In Spanien ist das neue Team bereits in der Cloud-Transformation und Softwareentwicklung aktiv.

„Das Team in Spanien wird vor allem unsere Cloud-Transformations- und Softwareentwicklungsprojekte für unsere Kunden unterstützen“, berichtet COO Thies Rixen, der ab dem 1. April neuer CEO von q.beyond wird. „Know-how, Engagement sowie Serviceorientierung der Kolleginnen und Kollegen dort sind hervorragend und die aktive Unterstützung bei Kundenprojekten funktioniert jetzt schon erstklassig.“

Pragmatische Antwort auf IT-Fachkräftemangel

Beim Recruiting von neuen, spezialisierten IT-Fachkräften steht q.beyond – wie andere Technologieunternehmen auch – vor der Herausforderung, entsprechend spezialisierte und talentierte Fachkräfte im Inland zu finden. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an die IT-Services, die q.beyond ihren mittelständischen Kunden bereitstellt. Aufgrund des Erfolges mit ihrem Standort in Riga und den ersten durchgängig guten Erfahrungen mit den Mitarbeitenden in Spanien möchte man dieses Modell künftig ausweiten.

„Unseren Kunden gegenüber machen wir es ganz transparent, an welchem Standort die Fachkräfte vor Ort sind. Die Resonanz der Kunden im Hinblick auf Know-how und Serviceorientierung ist überaus positiv“, berichtet Artur Heidt, Geschäftsführer der neuen Gesellschaft q.beyond ibérica S.L.



Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669 8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de