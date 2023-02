MARRIOTT - Die Geschäfte laufen wieder hervorragend

Marriott International Inc. - WKN: 913070 - ISIN: US5719032022 - Kurs: 181,270 $ (Nasdaq)

Nach einem desaströsen coronabedingten Geschäftsjahr 2020 und einem Jahr der Erholung 2021 fand der Hotelbetreiber Marriott im vergangenen Jahr zu alter Stärke zurück. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, sprang der Gewinn je Aktie im Abschlussquartal 2022 von 1,30 auf 1,96 USD je Aktie und toppte damit deutlich die Analystenschätzung von 1,83 USD je Aktie. Der Umsatz lag mit 5,92 Mrd. USD ebenfalls über dem Konsens von 5,38 Mrd. USD. Auf Gesamtjahressicht verbesserten sich die Erlöse um 50 % auf 20,77 Mrd. USD. Das Ergebnis je Aktie erreichte mit 6,69 USD einen neuen Rekordwert.

Wenig überraschend zeigt sich der CEO Anthony Capuano hochzufrieden: "Unsere Leistung im Jahr 2022 war großartig. Nur zwei Jahre, nachdem wir den stärksten Einbruch in unserer Firmengeschichte erlebt haben, haben wir finanzielle Rekordergebnisse gemeldet. Unser Geschäftsmodell generierte im Laufe des Jahres erhebliche Barmittel, die es uns ermöglichten, sowohl in das Wachstum unseres Unternehmens zu investieren als auch 2,9 Mrd. USD an die Aktionäre zurückzuzahlen." Und das Wachstum soll weitergehen: "Während wir in die Zukunft blicken, bleiben die Buchungstrends trotz anhaltender Bedenken hinsichtlich des makroökonomischen Umfelds auf der ganzen Welt robust, und wir haben eine erhebliche Dynamik in unserem Geschäft. Mit unserem branchenführenden Markenportfolio, unserem leistungsstarken Treueprogramm, dem größten globalen Zimmervertrieb, und unseren unglaublich engagierten Mitarbeitern ist Marriott für ein starkes Wachstum in den kommenden Jahren gut positioniert, da Menschen auf der ganzen Welt ihre Liebe zum Reisen weiter annehmen."

Neue Rekorde für 2023 angepeilt

Im Detail stellt Capuano für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn zwischen 1,82 und 1,88 USD in Aussicht. Der Marktkonsens lag hier gerade einmal bei einem Ergebnis von 1,65 USD je Aktie. Im Gesamtjahr 2023 könnte der Gewinn je Aktie eine Spanne zwischen 7,23 und 7,91 USD erreichen. Der Mittelwert von 7,57 USD je Aktie liegt ebenfalls über der Markterwartung von 7,44 USD je Aktie.

Aus charttechnischer Sicht gelang dem Wert mit dem Überwinden der Marke von 166,56 USD ein mittelfristiges Kaufsignal, das zunächst Spielraum in Richtung des Allzeithochs bei 195,90 USD eröffnet. Darüber wäre auch ein Big-Picture-Kaufsignal aktiviert. Gut unterstützt ist die Aktie nun bei 166,56 USD und im Bereich der Aufwärtstrendlinie seit dem Tief im Sommer 2022.

Marriott International-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart wurde eine kleine Range gestern unter sehr gutem Volumen zur Oberseite verlassen, auch ein potenzieller Trendkanal seit Juni 2022. Demnach steht einer Aufwärtsbewegung in Richtung 195,90 USD nichts mehr im Wege. Absicherungen könnten beispielsweise unterhalb des Tiefs bei 170,06 USD erfolgen.

Fazit: Die Marriott-Aktie erfährt fundamental wie technisch gehörigen Rückenwind. Neue Allzeithochs im Jahr 2023 sind möglich.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 20,77 22,25 23,46 Ergebnis je Aktie in USD 6,69 7,60 8,44 Gewinnwachstum 13,60 % 11,05 % KGV 27 24 21 KUV 2,8 2,6 2,4 PEG 1,8 1,9 Dividende je Aktie in USD 0,95 1,68 2,09 Dividendenrendite 0,52 % 0,93 % 1,15 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Marriott International-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)