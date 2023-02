CADENCE DESIGN - Neues Allzeithoch nach Zahlen! Ist die Aktie ein Kauf?

Cadence Design Systems Inc. - WKN: 873567 - ISIN: US1273871087 - Kurs: 202,260 $ (Nasdaq)

Cadence Design Systems übertraf im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,96 USD die Analystenschätzungen von 0,92 USD Der Umsatz lag mit 900 Mio. USD über den Erwartungen von 884,52 Mio. USD. Diese Zahlen gab das Unternehmen am 13. Februar 2023 bekannt. Seitdem zieht die Aktie massiv an. Der Schlusskurs am 13. Februar lag bei 185,70 USD. Gestern schloss der Wert bei 202,26 USD.

Bemerkenswert an diesem Anstieg ist, dass die Aktie damit aus einer Seitwärtskorrektur zwischen 192,70 USD und 132,31 USD nach oben ausbricht. Das gestrige Tageshoch bei 202,96 USD ist das aktuelle Allzeithoch. Am 14. Februar riss der Wert ein Aufwärtsgap zwischen 186,85 USD und 192,00 USD.

Mit dem gestrigen Anstieg kletterte der Wert an eine potenzielle obere Begrenzung der Rally seit Anfang November 2022.

Mittelfristig hochinteressant, kurzfristig rückschlagsgefährdet

Die Aktie von Cadence Design könnte zunächst etwas zurücksetzen. Ein Rückfall in den Bereich zwischen 194,97 USD und 192,00 USD wäre dabei möglich. Anschließend könnte der Wert aber wieder nach oben drehen und zu einer mehrmonatigen Rally ansetzen. Ein Anstieg in Richtung 280 USD wäre möglich.

Sollte der Wert aber unter das Aufwärtsgap vom 14. Februar abfallen, würde eine größere Konsolidierung in Richtung 177,27 USD oder knapp darunter drohen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Cadence Design macht einen klar bullischen Eindruck. In ein paar Tagen dürfte es aber bessere Einstiegschancen als jetzt geben.

