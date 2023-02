EQS-News: African Energy Chamber (AEC) gründet Geschäftsstelle in Namibia zur Förderung von lokalen Wertschöpfungsketten und zum Aufbau lokaler Kapazitäten

EQS-News: African Energy Chamber / Schlagwort(e): Sonstiges

African Energy Chamber (AEC) gründet Geschäftsstelle in Namibia zur Förderung von lokalen Wertschöpfungsketten und zum Aufbau lokaler Kapazitäten



16.02.2023 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





African Energy Chamber (AEC) gründet Geschäftsstelle in Namibia zur Förderung von lokalen Wertschöpfungsketten und zum Aufbau lokaler Kapazitäten

Die African Energy Chamber wird ein Regionalbüro in Namibia eröffnen, das sich auf die Förderung lokaler Wertschöpfungsketten und den Aufbau von Kapazitäten konzentrieren wird

Angesichts der jüngsten Öl- und Gasfunde steht der namibische Energiesektor vor einem raschen Wandel. Die African Energy Chamber (AEC) (https://EnergyChamber.org) wird daher ein Büro in Namibia einrichten, das sich mit der Förderung lokaler Kompetenzen befassen wird. Die AEC wird mit verschiedenen Akteuren der namibischen Energiewirtschaft zusammenarbeiten, darunter nationale und internationale Ölgesellschaften, der Regierung und Dienstleistungsunternehmen, und dabei einen mehrstufigen Ansatz verfolgen, um lokale Fachkräfte und Fähigkeiten zu fördern. Das Büro wird als Grundlage für die Verbesserung des lokalen Potenzials auf dem namibischen Energiemarkt dienen und damit einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von global wettbewerbsfähigen Arbeitskräften in Namibia leisten.

Die Einrichtung des Büros könnte zu keinem besseren Zeitpunkt für den namibischen Energiemarkt erfolgen. Im Jahr 2022 wurde das Land Zeuge der ersten beiden großen Öl- und Gasfunde, die von den Weltkonzernen TotalEnergies und Shell mit den Bohrungen Venus bzw. Graff-1 gemacht wurden. Diese Entdeckungen, die möglicherweise Reserven in Milliardenhöhe enthalten, haben nicht nur die beträchtlichen Kohlenwasserstoffressourcen in den Offshore-Becken des Landes deutlich gemacht, sondern auch den Grundstein für ein umfassendes Wachstum des Sektors gelegt, da neue Akteure in den vielversprechenden Markt strömen. Shell hat mit der Bohrung Jonker-1 eine weitere potenzielle Entdeckung bekannt gegeben, die die bisherigen Funde ergänzen könnte.

Im Anschluss an die Entdeckungen von TotalEnergies und Shell sind eine Reihe weiterer Explorationskampagnen angelaufen, wobei die Explorationsunternehmen hoffen, den Erfolg von Venus und Graff-1 wiederholen zu können. Das kanadische Öl- und Gasexplorationsunternehmen ReconAfrica führt Upstream-Aktivitäten im tiefen Kavango-Sedimentbecken im Nordosten des Landes durch, während sich das unabhängige französische Explorationsunternehmen Maurel & Prom mit einer potenziellen Bohrkampagne mit fünf Bohrlöchern an der namibischen Upstream-Kampagne beteiligen will, die mit dem Abteufen der Aurora-Wildcat in diesem Jahr beginnen soll. Darüber hinaus hat das kanadische Öl- und Gasunternehmen Sintana Energy die Erweiterung seiner Erdölexplorationslizenz (PEL) 87 im Oranjebecken genehmigt, die ähnlichen Merkmale wie die von Shell und TotalEnergies entdeckten Vorkommen aufweisen soll. Der Energiekonzern Chevron erwarb im Oktober 2022 einen Anteil an der PEL 90 im Oranjebecken, während ExxonMobil seine Explorationsflächen im Land durch eine Vereinbarung über die Blöcke 1710 und 1810 sowie Farm-in-Vereinbarungen für die Blöcke 1711 und 1811A erweitert.

Damit sind neue Entdeckungen für das Land in Sicht und damit auch neue Möglichkeiten für ein beschleunigtes Wachstum des heimischen Marktes. Das AEC-Büro in Namibia möchte sicherstellen, dass die namibischen Arbeitskräfte bereit und in der Lage sind, den Bedarf an Arbeitskräften zu decken, wenn die großen Entdeckungen zu groß angelegten Erschließungen führen. Die AEC arbeitet derzeit an einer Datenbank zur Entwicklung und Registrierung von Zulieferern, die sicherstellen soll, dass namibische Unternehmen und Dienstleister identifiziert, registriert und finanziert werden. Die Kammer wird auch verschiedene Öl- und Gaskurse und -seminare sowie Mentoren- und Partnerschaftsprogramme für Unternehmen ausbauen, um zuverlässige lokale Partnerschaften zu gewährleisten. Auf diese Weise will die AEC in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Interessengruppen zur Entwicklung wettbewerbsfähiger Arbeitskräfte in Namibia beitragen.

"Die AEC ist der festen Überzeugung, dass Namibia über den freien Markt hinausgehen und mit den Ölgesellschaften zusammenarbeiten muss, um Investitionen in die Gemeinden zu fördern und die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Namibia muss die Entwicklung seiner Öl-, Gas- und allgemeineren Energiewirtschaft mit dem Ziel angehen, eine global wettbewerbsfähige Belegschaft und Lieferkette aufzubauen. Nur so kann das Land ein langfristiges und nachhaltiges Wirtschaftswachstum gewährleisten", erklärte NJ Ayuk, geschäftsführender Vorsitzender der AEC, und fügte hinzu: "Das namibische Büro wird der Entwicklung lokaler Inhalte Vorrang einräumen und als Basis für landesweite Initiativen zum Aufbau von Kapazitäten und zur Weitergabe von Fertigkeiten dienen. Die AEC ist der Ansicht, dass neben der Förderung des Unternehmertums und der Politik für lokale Inhalte auch die Rolle der Frauen für das Wachstum der gesamten Branche von entscheidender Bedeutung ist. Wir müssen rasch mit der Regierung und der Industrie zusammenarbeiten, um den Aufbau von Kapazitäten in technischen Bereichen wie Elektrik, Mechanik und Betrieb zur Unterstützung der Öl- und Gasindustrie zu gewährleisten".

Ungeachtet der Möglichkeiten im Bereich der Kohlenwasserstoffindustrie eröffnet das Bestreben des Landes, auf der Grundlage von Großprojekten ein globales Zentrum für grünen Wasserstoff zu werden, entscheidende Perspektiven für Unternehmen und Dienstleister im Bereich der grünen Energie. Projekte wie das von Hyphen Hydrogen geleitete 9,4-Milliarden-Dollar-Projekt für grünen Wasserstoff sowie die verschiedenen vom Ministerium für Bergbau und Energie ins Leben gerufenen Pilotprojekte für grünen Wasserstoff legen den Grundstein für neue Möglichkeiten auf dem gesamten Markt, und das namibische AEC-Büro will sicherstellen, dass die Arbeitskräfte mit dem Wachstum dieses Marktes Schritt halten. Zu diesem Zweck wird das Büro Kurse, Seminare und Partnerschaftsprogramme anbieten, die den Bereich der erneuerbaren Energien abdecken und so die einheimischen Arbeitskräfte an die Spitze der Expansion des grünen Wasserstoffs im Land bringen.

Verteilt von der APO Group im Auftrag der African Energy Chamber.