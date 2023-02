EQS-News: African Energy Chamber: Mamadou Fall Kane (Cos Petrogaz) stellt Senegals Investitionschancen auf der dem Invest in African Energy Frankfurt Empfang vor

EQS-News: African Energy Chamber / Schlagwort(e): Sonstiges

Mamadou Fall Kane (Cos Petrogaz) stellt Senegals Investitionschancen auf der dem Invest in African Energy Frankfurt Empfang vor Mamadou Fall Kane, stellvertretender Staatssekretär von Cos Petrogaz, wird deutschen und europäischen Investoren während der des Invest in African Energy Frankfurt Empfang Investitionsmöglichkeiten im senegalesischen Energiesektor aufzeigen JOHANNESBURG, Südafrika, 16. Februar 2023/APO Group/ -- Die African Energy Chamber (AEC) (https://EnergyChamber.org) - die Stimme des afrikanischen Energiesektors - ist stolz, dass Mamadou Fall Kane, stellvertretender Staatssekretär von Cos Petrogaz, am 23. Februar am Invest in African Energy Empfang in der Frankfurter Botschaft in Deutschland teilnehmen wird. Der Senegal ist eines der vielversprechendsten Energiezentren Afrikas, und die Teilnahme von Mamadou Fall Kane am Invest in African Energy Frankfurt Empfang ist von entscheidender Bedeutung, um deutschen, europäischen und globalen Investoren und Energieunternehmen die Investitionsmöglichkeiten in der schnell wachsenden Energiewirtschaft des MSGBC-Landes zu präsentieren. Mamadou Fall Kane, der für die nachhaltige Bewirtschaftung und Entwicklung der senegalesischen Bodenschätze, einschließlich Erdöl und Erdgas, zuständig ist, wird am Invest in African Energy Frankfurt teilnehmen, um die Investitionen in den Energiesektor und die Entwicklung des Handels zwischen Senegal und Europas größter Volkswirtschaft zu fördern. Senegals Öl- und Gasreserven sind enorm, und da die erste Produktion des Gasprojekts Greater Tortue Ahmeyim und des Ölfelds Sangomar noch in diesem Jahr erwartet wird, stellt der Invest in African Energy Frankfurt Empfang die beste Plattform für die beiden Länder dar, um das Energiemarkt- und Investitionspotenzial des jeweils anderen Landes optimal nutzen zu können. Da Deutschland auf der Suche nach alternativen Energielieferungen ist und sich von Russland abwendet, ist der Senegal ein idealer Gas- und Ölhandelspartner, der die Sicherheit der Energieversorgung des Landes auf Jahrzehnte hinaus gewährleisten wird. Deutschlands schnell wachsendes Portfolio an Import- und Exportterminals für Flüssigerdgas (LNG) und Senegals LNG-Produktionskapazitäten, die dank Partnerschaften mit weltweit führenden Energieunternehmen wie bp und Technip Energies ständig erweitert werden, schaffen die besten Voraussetzungen für die beiden Länder, um den Energiehandel zu optimieren. Gleichzeitig könnte der Senegal von deutschen Investitionen und deutschem Know-how bei der Gasentwicklung und bei Projekten für erneuerbare Energien profitieren, um die Aktivitäten entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette zu maximieren. Da der Senegal bestrebt ist, die Öl- und Gasexploration und die Entwicklung der LNG-Infrastruktur zu beschleunigen, könnten deutsche Investitionen und Erfahrungen im Bereich LNG einen großen Mehrwert für den Boom des senegalesischen Gas- und LNG-Marktes darstellen. Da der Senegal schrittweise die Entwicklung kleiner und großer Gas-to Power-Projekte vorantreibt, um das Ziel der Regierung zu erreichen, bis 2025 einen universellen Zugang zu Energie für alle zu gewährleisten, ist die Anwesenheit von Mamadou Fall Kane auf dem Invest in African Energy Frankfurt Empfang ein entscheidender Faktor für die Stärkung der deutsch-senegalesischen Beziehungen bei der Entwicklung von Energieprojekten. "Die African Energy Chamber fühlt sich geehrt, Mamadou Fall Kane bei der Veranstaltung Invest in African Energy in Frankfurt begrüßen zu dürfen, bei der es vor allem um die Stärkung der Energiebeziehungen zwischen Deutschland und afrikanischen Energie-Hotspots wie dem Senegal gehen wird. Der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Senegal im vergangenen Jahr, bei dem es um die Zusammenarbeit in den Bereichen Gas und erneuerbare Energien ging, ist ein deutlicher Beweis für die Rolle, die der Senegal bei der Gestaltung der Energiesicherheit in Deutschland spielen kann. Wir glauben, dass Afrika viel zu bieten hat, um die globale Energiewende und wirtschaftliche Stabilität zu gestalten. Deutschland und seine europäischen Partner können auch eine wichtige Rolle dabei spielen, das Potenzial Afrikas zur Entwicklung und Nutzung seiner Energieressourcen zu fördern. Darum geht es bei Invest in African Energy", erklärt NJ Ayuk, der geschäftsführende Vorstand der AEC. Verteilt von der APO Group im Auftrag der African Energy Chamber. Bild herunterladen: https://apo-opa.info/3S3jXWe

