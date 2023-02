IRW-News: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold erwirbt 689 Bergbauclaims und erweitert Projekt Klondike District um 27%

IRW-PRESS: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold erwirbt 689 Bergbauclaims und erweitert Projekt Klondike District um 27%

Vancouver, British Columbia, Kanada - 16. Februar 2023 / IRW-Press / - Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es einen Grundstückskaufvertrag mit C2C Gold Corp. (C2C) unterzeichnet hat, gemäß dem Klondike Gold eine 100-prozentige Beteiligung an C2Cs Quarz- und Sulfurkonzessionsgebieten, bestehend aus 689 Bergbauclaims von insgesamt 143 Quadratkilometern im Bergbaudistrikt Dawson, Yukon, Kanada, kauft (der Grundstückskaufvertrag).

Bei Abschluss der Transaktion wird Klondike Gold die Größe seines Konzessionsgebiets Klondike District, in dem die rohstoffreichen Klondike-Goldfelder liegen, um 27% vergrößert und die direkte Eigentümerschaft an insgesamt 3.913 Quarzclaims (vergrößert von vormals 3.078) in einem zusammenhängenden, den Bezirk umfassenden Konzessionsgebiet von 727 Quadratkilometer (vergrößert von vormals 585) haben.

Die Konditionen des Grundstückskaufvertrags über Klondikes Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an C2Cs Quarz- und Sulfurkonzessionsgebieten sowie Explorationsdaten aus 12 Jahren lauten wie folgt:

- Ausgabe von 1 Mio. Stammaktien des Unternehmens an C2C; und

- Gewährung einer Nettoschmelzabgabe von 1% an C2Cs Quarz- und Sulfurkonzessionsgebieten an C2C, wobei Klondike Gold die Hälfte der Nettoschmelzabgabe (also eine Nettoschmelzabgabe von 0,5%) jederzeit in bar für 500.000$ von C2C zurückkaufen kann. Die Quarz- und Sulfurkonzessionsgebiete unterliegen jeweils Nettoschmelzabgabenverpflichtungen von 2%, wobei Klondike Gold das Recht hat, die Hälfte (bzw. 1%) jeder Nettoschmelzabgabe für eine Millionen Dollar (1.000.000 $) in bar zu kaufen und außerdem ein Vorkaufsrecht über die restlichen 1% hat.

Peter Tallman, CEO von Klondike Gold, sagte: Wir freuen uns über die Möglichkeit, unser Landpaket, das die rohstoffreiche Südostseite des Klondike District umfasst, zu einer zusammenhängenden, den Bezirk umspannenden Claimgruppe zusammenzulegen. Das Claimpaket wird systematische Exploration, Bewertung und Einstufung der Goldziele im gesamten Bezirk sowie ein besseres geologisches Verständnis der Variationen und der potenziellen Zoneneinteilung ermöglichen. Klondike Gold ist davon überzeugt, dass es großes Potenzial für zahlreiche Entdeckungen gibt, und dass diese Zusammenlegung eine hervorragende Möglichkeit ist, die bestmöglichen Ziele zu testen.

Eine Karte von Klondike Golds zusammengelegtem Landpaket finden Sie in Abbildung 1.

Der Grundstückskaufvertrag unterliegt der endgültigen Genehmigung seitens der TSX Venture Exchange.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69313/2023-02-16-KGNR-2023C2CPropertyAcquisition_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Klondike Golds zusammengelegtes Landpaket

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President und CEO von Klondike Gold, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 geprüft und freigegeben. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen, analytische Informationen und Verfahren sind auf der Website des Unternehmens zu finden.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Es wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen hat eine erste Mineralressourcenschätzung im Umfang von 469.000 Unzen in der Kategorie angedeutet und 112.000 Unzen in der Kategorie vermutet1 durchgeführt - ein Meilenstein für den Klondike-Bezirk. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.

1 Die erste Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc., einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, erstellt. Der technische Bericht zur Mineralressourcenschätzung mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada wurde am 10. November 2022 bei SEDAR unter www.sedar.com archiviert. Siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

Für KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

Peter Tallman,

President and CEO

