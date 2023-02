Uniper verkauft Handelsgeschäft mit Schiffskraftstoffen an Emirate

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern Uniper trennt sich von seinem Geschäft mit Schiffskraftstoffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

100 Prozent der Anteile an dem bisherigen Rohölverarbeitungs- und Schiffkraftstoffhandelsgeschäft (Uniper Energy DMCC) übernehme ein Konsortium aus der Montfort Group und dem Private Office des Scheichs Ahmed Dalmook Al Maktoum, teilte Uniper am Donnerstag mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Übernahme soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

DMCC produziere und beliefere schwefelarme Schiffskraftstoffe für den Markt in Fujairah – einem der drei weltweit größten Bunkerzentren zur Lagerung von Kraftstoffen. Das Geschäft umfasse den Betrieb einer Rohölverarbeitungsanlage im Hafen von Fujairah, die jährlich über 30 Millionen Barrel schwefelarmes Heizöl an die Schifffahrtsindustrie verkaufe, sowie ein Handelsbüro in Dubai und das Team von rund 25 Mitarbeitern. Der Verkauf sei Teil der Auflagen, die der verstaatlichte Konzern nach dem EU-Beihilferecht erfüllen müsse.

