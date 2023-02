Wachstum vs. Value: Welche Aktienstrategie die richtige ist!

Bei der Auswahl von Aktien gibt es verschiedene Strategien, die Anleger verfolgen können. Eine davon ist die Wachstumsstrategie, bei der man in Aktien investiert, die ein starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial aufweisen.

Eine andere Strategie ist die Value-Strategie, bei der man in Unternehmen investiert, die zwar nicht unbedingt ein starkes Wachstumspotenzial haben, aber unterbewertet sind und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Aber welche Strategie ist die richtige?

Die Wachstumsstrategie

Eine Wachstumsstrategie kann lukrativ sein, wenn man in Unternehmen investiert, die ein starkes Wachstumspotenzial aufweisen. Ein Beispiel für ein Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial ist Apple (WKN: 865985). Apple hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet, was auf die Popularität seiner Produkte und Dienstleistungen zurückzuführen ist. Gleichzeitig profitiert das mittlerweile wertvollste Tech-Unternehmen vom Megatrend der Digitalisierung und dem Boom von Smart Devices. Dies hat zu einer starken Nachfrage nach Apple-Produkten geführt und einen guten Anstieg des Aktienkurses bewirkt.

Die Value-Strategie

Andererseits kann eine Value-Strategie auch lukrativ sein, wenn man in Unternehmen investiert, die zwar nicht unbedingt ein starkes Wachstumspotenzial haben, aber unterbewertet sind. Solche Unternehmen können eine hohe Dividendenrendite bieten und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. An den Finanzmärkten werden häufig das KGV oder KBV als Kennzahlen für den ersten Eindruck zitiert. Die Fresenius-Aktie (WKN: 578560) könnte beispielsweise ein solcher Wert sein.

Anleger, die eine Value-Strategie verfolgen, hoffen dabei auf eine Aufwertung des Aktienkurses, wenn das Marktvertrauen in das Unternehmen zunimmt. Geht die Hoffnung nicht auf, so spricht man auch von einer Value-Trap, also einer Value-Falle.

Die Mischung

In Bezug auf Apple kann man argumentieren, dass es sowohl eine Wachstums- als auch eine Value-Aktie ist. Aufgrund des Wachstumspotenzials sowie der Popularität seiner Produkte und Dienstleistungen ist es klar eine Wachstumsaktie.

Andererseits ist es auch eine Value-Aktie, da es ein mehr oder weniger gutes Preis-Wert-Verhältnis bietet und eine solide wachsende Dividende bietet. Das erwartete KGV liegt bei 25, die Dividenden überschreiten die 0,6-%-Marke (Stand: 12.2.23, Morningstar).

Die Gretchenfrage

In Bezug auf die Frage, welche Strategie die richtige ist, hängt die Antwort von den persönlichen Vorlieben und Zielen des Anlegers ab. Einige Anleger bevorzugen eine Wachstumsstrategie, weil sie auf lange Sicht höhere Gewinne erzielen möchten. Andere bevorzugen eine Value-Strategie, weil sie auf eine stabile Rendite und eine hohe Dividende aus sind.

Ein weiterer Faktor, der die Entscheidung beeinflussen kann, ist das Risiko. Unternehmen mit starkem Wachstum verbergen oft auch ein höheres Risiko, da ihre Gewinne und Aktienkurse stark von zukünftigen Erfolgen abhängen. Ihre Bewertungen sind meist hoch und schon leichte Enttäuschungen beim Wachstum können heftige Anpassungsprozesse auslösen. Auch ein sich verschlechterndes Umfeld, beispielsweise durch steigende Zinsen, kann zu unangenehmen Bewertungsanpassungen führen.

Unternehmen mit einer günstigen Bewertung hingegen besitzen oft ein niedrigeres Risiko, da ihre Aktienkurse nicht so stark von zukünftigen Erfolgen abhängen. Dafür tendieren sie oft seitwärts und besitzen nur wenig Potenzial für Kurssteigerungen.

Fazit zu Wachstum vs. Value

Keine Strategie ist zu 100 % sicher, denn an den Börsen gibt es immer ein gewisses Risiko. Das bringt jede Art von Aktieninvestition mit sich. Zusammenfassend kann man somit sagen, dass es keine eindeutige Antwort auf die Frage gibt, welche Strategie die richtige ist. Es hängt von den persönlichen Vorlieben und Zielen eines jeden Anlegers ab, ob er sich für eine Wachstums- oder Value-Strategie entscheidet.

Der Artikel Wachstum vs. Value: Welche Aktienstrategie die richtige ist! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Apple und Fresenius. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple und Fresenius.

Aktienwelt360 2023