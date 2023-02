Allianz wird die Dividende erhöhen

Europas größter Versicherungskonzern Allianz SE (ISIN: DE0008404005) will die Dividende um 5,6 Prozent auf 11,40 Euro je Aktie erhöhen, wie am Freitag berichtet wurde. Im Vorjahr wurden 10,80 Euro je Aktie ausgeschüttet. Unter Zugrundelegung des derzeitigen Börsenkurses von 221,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 5,15 Prozent. Die virtuelle Hauptversammlung findet am 4. Mai 2023 statt.

Anfang Dezember 2021 gab Allianz eine Neufassung der Dividendenpolitik bekannt. Der DAX-Konzern strebt eine Dividende je Aktie an, die zumindest 5 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Das Aktienrückkaufprogramm vom 21. November 2022 in Höhe von 1 Mrd. Euro läuft weiter. Bis zum 3. Februar 2022 wurden Aktien im Wert von 544,2 Mio. Euro zurückgekauft.

Der Gesamtumsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2022 um 2,8 Prozent auf 152,7 Mrd. Euro. Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte sank der Umsatz um 0,2 Prozent. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 5,7 Prozent auf 14,2 Mrd. Euro. Der auf Anteilseigner entfallende Jahresüberschuss lag mit 6,7 Mrd. Euro leicht über dem Ergebnis des Vorjahres (6,6 Mrd. Euro). Die Solvency-II-Kapitalisierungsquote lag am Ende des vierten Quartals 2022 bei 201 Prozent, verglichen mit 199 Prozent zum Ende des dritten Quartals 2022.

Das Ziel für das operative Ergebnis für 2023 beträgt 14,2 Mrd. Euro, plus oder minus 1 Mrd. Euro.

Die Allianz wurde am 5. Februar 1890 ins Handelsregister am Amtsgericht Berlin eingetragen. 1949 wurde der Unternehmenssitz nach München verlegt. Mit über 159.000 Mitarbeitern werden 122 Mio. Kunden in über 70 Ländern betreut.

Redaktion MyDividends.de