GNW-Adhoc: Anzu und Livewire kündigen Partnerschaft für Deutschland als Teil der globalen Expansion an

^Dank einer neuen mehrjährigen regionalen Partnerschaft mit Livewire und Anzu

können nun mehr Werbetreibende in Deutschland In-Game-Werbung auf allen Spieleplattformen nutzen TEL AVIV, Israel und SYDNEY, Australien, Feb. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anzu, die weltweit fortschrittlichste Lösung für In-Game-Werbung, und Livewire, das führende globale Gametech- und Gaming-Marketing-Unternehmen, haben heute eine Partnerschaft in Deutschland angekündigt. Die neue mehrjährige Vereinbarung baut auf dem Erfolg auf, den Anzu in der Region erzielt hat, indem das Unternehmen Marken wie der Deutschen Telekom, Vodafone und der Sparkasse dabei geholfen hat, durch In-Game-Werbung in beliebten Handy-, PC- und Metaverse-Titeln eine Verbindung zu Spielern herzustellen. Livewire und Anzu sind im Januar 2022 erstmals im APAC-Raum eine Partnerschaft eingegangen (https://www.exchangewire.com/blog/2022/03/17/livewire-brings-aaa- console-game-inventory-to-apac-advertisers-in-exclusive-partnership-with-anzu/) und haben Werbetreibenden in der gesamten Region geholfen, In-Game-Werbung zu nutzen, um das unglaublich vielfältige Spielepublikum anzusprechen. Seitdem ist Livewire in insgesamt sechs Live-Märkte expandiert, darunter Nordamerika, Australien, Großbritannien, Südostasien, DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Indien, und hat leitende Angestellte von weltweit führenden Marken wie Snap Inc. und TikTok ins Unternehmen geholt, um Markenpartnerschaften voranzutreiben und mit dem globalen Gaming-Publikum von über 3 Milliarden Menschen in Kontakt zu treten. Die Partnerschaft stärkt die Präsenz von Anzu und Livewire in Deutschland und ermöglicht es noch mehr Marken, Spieler über nicht-intrusive In-Game-Werbung in ihren Lieblingsspielen zu erreichen, wo ihre Aufmerksamkeit am größten ist. Durch die Zusammenarbeit mit Livewire erhalten Werbekunden Zugang zu Spielehits aus dem Premium-Inventar von Anzu, darunter Trackmania, Tennis Clash, Cooking Fever und DragonCity. Im Jahr 2022 war Deutschland, gemessen an den Spieleinnahmen, der fünftgrößte Markt (https://newzoo.com/insights/trend-reports/key-insights-into-german- gamers-newzoo-gamer-insights-report) der Welt, und mit über 49 Millionen Spielern (https://www.gtai.de/en/invest/industries/creative-industries/gaming- 65554#:~:text=Home%20to%2049%20million%20active,than%20any%20other%20European%20 country.) ist es eine der beliebtesten Spielregionen im EMEA-Raum. Die In-Game- Lösung von Anzu hat sich als großartige Ergänzung zu großen kanalübergreifenden Marketingkampagnen erwiesen. Sie trägt dazu bei, die Engagement-Raten zu steigern und deutsche Marken mit schwer erreichbaren Zielgruppen zu verbinden. Die Deutsche Telekom (https://www.anzu.io/case-studies/telekom) konnte die Bekanntheit ihrer Werbung um 160 % steigern, und Vodafone (https://www.anzu.io/case-studies/vodafone-case-study) konnte die Bekanntheit seiner Kampagnen um 176 % steigern, nachdem das Unternehmen seine Kampagnen mit Anzu in die Spielumgebung gebracht hatte. Itamar Benedy, Mitbegründer und CEO von Anzu, sagte zu dieser Partnerschaft: ?In-Game-Werbung ist ein mächtiges Werkzeug für Werbetreibende, das ihnen eine unaufdringliche, markensichere Möglichkeit bietet, mit einem vielfältigen und äußerst engagierten Publikum in Kontakt zu treten. Als Gamer sind die Mitbegründer von Livewire perfekt positioniert, um das Team zu leiten und Werbetreibenden auf der ganzen Welt dabei zu helfen, das Medium Gaming für sich zu erschließen und die enormen Möglichkeiten zu nutzen, die es bietet." Die Mitbegründer und Co-CEOs von Livewire, Brad Manuel und Indy Khabra, sagten: ?Gemeinsam mit Anzu bieten wir Marken unvergleichliche Möglichkeiten, das Gaming-Publikum anzusprechen. Wir bieten das größte Inventar an In-Game- Werbemöglichkeiten mit dem Potenzial, Milliarden von Spielern weltweit zu erreichen. Unsere Partnerschaft treibt ein neues Zeitalter der Markenbindung voran, in dem Spiele schnell zu einem wesentlichen und dauerhaften Bestandteil des Marketing-Mixes werden." Anzu gab im letzten Monat bekannt, dass das Unternehmen ein Patent für seine Werbetracking-Technologie (https://www.thedrum.com/news/2023/01/23/the-most- important-patent-ever-gaming-and-metaverse-advertising) erhalten hat, die überwacht, wie sichtbar Werbekampagnen auf der Grundlage von Entfernung, Ausrichtung, Zeit und anderen Faktoren im Einklang mit den aktualisierten Leitlinien für intrinsische In-Game-Werbung (https://www.iab.com/insights/iab- releases-intrinsic-in-game-iig-measurement-guidelines/) sind. Durch Partnerschaften mit IAS (https://integralads.com/news/ias-anzu-partner-for-in- game-advertising-environments/) und Oracle Moat (https://www.exchangewire.com/blog/2022/03/23/anzu-oracle-moat-enable-first-to- market-viewability-measurement-for-in-game-ads/) können beide Anbieter nun die von der patentierten Viewability-Technologie von Anzu gesammelten Daten in Echtzeit messen und den Marken auf effiziente Weise plattformübergreifend gemessene Drittdaten zur Verfügung stellen. Anzu und Livewire wissen, dass Marken diese Messung benötigen und freuen sich darauf, den Standard in der Branche zu setzen. Über Anzu Anzu ist die fortschrittlichste Lösung für intrinsische In-Game-Werbung für Handy, PC, Konsole und das Metaverse. Die In-Game-Werbung von Anzu stellt die Spieler in den Mittelpunkt und hilft Werbetreibenden, ihr Publikum programmatisch und ohne Unterbrechung auf höchst ansprechende Weise zu erreichen. Eine patentierte 3D-Werbetracking-Engine, die erste Viewability- Messung im Spiel mit Moat und IAS sowie Partnerschaften mit zuverlässigen AdTech-Anbietern machen Anzu zum bevorzugten Partner für In-Game-Werbung. Mit der Unterstützung von WPP, Sony Innovation Fund, NBCUniversal, HTC und anderen Investoren hat Anzu 37 Millionen Dollar aufgebracht, um die Werbung in Spielen zu verbessern. Besser für Marken, besser für Spieleentwickler und besser für Spieler. Erfahren Sie mehr (https://www.anzu.io/). Über Livewire Livewire ist ein weltweit tätiges Gametech-Unternehmen. Livewire kombiniert eines der größten In-Game-Medieninventare der Welt mit einer erstklassigen Gaming-Strategie und kreativen Umsetzung, um Marken einen einzigen Einstiegspunkt in die Welt der Spiele zu bieten. Das 2020 gegründete Unternehmen produziert branchenführende Spielumsetzungen für Kunden wie Uber Eats, Amazon Music und NBL League und ist in Australien, im Vereinigten Königreich, in Nordamerika, dem DACH-Raum, Südostasien und Indien tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.livewire.group (http://www.livewire.group/) Medienkontakt: hello@livewire.group (mailto:hello@livewire.group), marketing@anzu.io (mailto:marketing@anzu.io) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b82ab11-c02d- 4161-8a10-0d58009afada °