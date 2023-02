Bitcoin: Verflixtes Augusthoch

Während die Aktienmärkte auf der Stelle treten, tut sich im Gegensatz zum Bitcoin in US-Dollar (BTC/USD) einiges mehr. Zwar steckt das Paar noch an den Augusthochs aus 2022 fest, allerdings zeigen die Kursmuster eine entschlossene Käuferschicht, die noch weitaus höhere Notierungen hervorbringen könnte.

Gründe hierfür liefert die Kursentwicklung seit Ende letzten Jahres, innerhalb derer eine einzige Kaufwelle von 15.479 auf 24.258 US-Dollar vollzogen wurde, zeitgleich konnte auch der 200-Tage-Durchschnitt dynamisch überwunden werden und fungiert nun als Unterstützung. Dort konnte nach einem Pullback eine Wiederaufnahme der Rallye Mitte Februar initiiert werden, womit nun eine zweite Welle sehr wahrscheinlich geworden ist.

Allerdings steckt der Bitcoin noch an den Augusthochs um 25.212 US-Dollar fest, ein Durchbruch könnte aber weiteres Kurspotenzial an 28.003 und darüber 29.313 US-Dollar freisetzen. Nichtsdestotrotz müsste ein derartiger Fall noch als gewöhnliche Konsolidierung auf die vorausgegangenen Verluste gewertet werden. Impulse treten in der Regel erst nach fünfwelligen Kursmustern auf.

Auf der Unterseite ist das Paar dagegen vergleichsweise gut abgesichert, eine erste Unterstützung findet der Wert um 24.000 US-Dollar vor, darunter am EMA 200 bei 21.571 Zählern. Erst unterhalb dieses Niveaus dürften sich die Anzeichen auf einen Rücklauf in den Bereich von 19.645 und 17.592 Dollar verdichten.