Direkt zum Video auf YouTube

Es verspricht ein ruhiger Handelstag zu werden. Rosenmonatg in Deutschland und der President Day in den USA sorgen für einen dünnen Handel.

Bei den Mitarbeitern der Deutschen Post geht es nun in die Urabstimmung, Streiks drohen. Deere & Co kann ein Traumquartal hinlegen, die Aktie jubelt und auch Bitcoin Investoren haben Grund zum Lächeln. Der Bitcoin greift erneut die Marke von 25.000 USD an.