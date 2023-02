SAF Holland: Starke Zahlen pushen Aktie

SAF Holland hat dank florierender Geschäfte in Nordamerika und Europa seine Umsätze und Gewinne in 2022 übertroffen. Zuvor hob der Konzern bereits mehrfach seine Prognosen an und landete am Ende an den oberen Erwartungen. Die Erlöse stiegen um mehr als ein Viertel auf den Rekordwert von 1,6 Mrd. Euro an, das bereinigte Ebit schnellte um 33,8 Prozent auf 124,6 Mio. Euro hoch. Die stark gestiegenen Kosten für Stahl, Fracht oder Energie konnten an die Kunden weitergegeben werden, sodass die bereinigte operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) auch dank Effizienzverbesserungen 8,0 Prozent (Vorjahr: 7,5) erreichte.

Technisch steht die SAF Holland-Aktie nun vor einer größeren Richtungsentscheidung, auf dem Prüfstand steht nämlich ein seit Januar 2018 bestehender Abwärtstrend. Insgesamt kann die Kursentwicklung seit März 2020 durch die immer höheren Tiefs positiv bewertet werden, für ein größeres Kaufsignal bedarf es jedoch eines nachhaltigen Kurssprungs über den laufenden Abwärtstrend.

Kaufsignale in Arbeit

Um nachhaltige Long-Signale mit vorläufigen Zielen bei 13,26 und darüber an den Verlaufshochs aus 2021 bei 14,47 Euro zu generieren, sollte ein Wochenschlusskurs oberhalb von 12,00 Euro gelingen. Im Anschluss könnte es im Zuge einer dreiwelligen Erholungsbewegung seit den Märztiefs aus 2020 sogar an 16,02 Euro weiter raufgehen. Für dieses Szenario sollte man als Investor jedoch längere Zeit einplanen. Trotzdem ist immer noch ein Pullback möglich, erste Auffangstationen findet SAF Holland am EMA 50 bei 10,60 und darunter am EMA 200 bei 9,78 Euro vor. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies könnte nämlich zu weitreichenden Verlusten unter 8,00 Euro führen.