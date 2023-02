GNW-Adhoc: Robex stellt zusätzliches Personal ein, macht Fortschritte und erhält Anerkennung für seine Bemühungen

^QUEBEC CITY, Kanada, Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc.

(?Robex", ?die Gruppe" oder ?das Unternehmen") (TSX-V: RBX) verstärkt seine Teams für die Leitung des Kiniero-Projekts bis zu dessen Inbetriebnahme. Stärkung neuer technischer Fähigkeiten Die Robex-Gruppe hat vor kurzem ihre technischen Teams mit der Einstellung von Marion Guimard als Kiniero Project Manager und Jorge Llido als Senior Mining Engineer verstärkt. Frau Guimard verfügt über eine solide Erfahrung im Bergbausektor, da sie Positionen als Head of Strategic Development bei Golden Star Resources und La Mancha bekleidet hat. Herr Llido stößt zu unserem Team, nachdem er bei AMC, CSA und WSP/Golder tätig war. Die Robex Group verfügt über ein multidisziplinäres Team (Geologie, Bergbauingenieurwesen, Ressourcentechnik) unter der Leitung von Matthew Sharples, dem Gründer von Sycamore Mining, der derzeit mit AMC Consultants für die Machbarkeitsstudie verantwortlich ist (die im zweiten Quartal 2023 veröffentlicht werden soll). Dieses Team bringt sein technisches Know-how in die Aktivitäten der Gruppe sowie in alle ihre Explorationsgebiete in Mali und Guinea ein. Das Team ist auch für die Bewertung potenzieller Übernahmeziele in Westafrika zuständig. Wechsel des General Manager und örtliche Neueinstellungen Mit dem Beginn der Arbeiten am Standort Kiniero hat Robex seine Kompetenzen vor Ort gestärkt und sich von einem Explorationsteam zu einem Team für Produktionsgeologie entwickelt: * Sekou Magassouba übernimmt das Team der Produktionsgeologie und Almamy Mandjou Keita wird Head of Exploration für Westafrika. Sowohl Herr Magassouba als auch Herr Mandjou Keita verfügen über umfangreiche geologische Erfahrungen, insbesondere bei AngloGold Ashanti und SEMAFO in Guinea; * Zusätzlich zu diesem Team werden weitere Mitarbeiter eingestellt, um die beiden RC-Bohrungen zu leiten, die der Umwandlung der Ressourcen und der Interpretation der Daten dienen werden. Was das Management vor Ort betrifft, so ist Robex dabei, die Einstellungen für die Positionen des Construction Director und des Mine Director sowie für die Nachfolge von General Director Robert Godbout abzuschließen, der sich entschlossen hat, im Februar 2023 einen Neuanfang zu wagen und nicht mehr im Ausland zu arbeiten. Wir danken ihm für seine Zeit bei uns. Augustin Rousselet wird zusätzlich zu seiner Position als Group Chief Operating Officer für kurze Zeit die Interimsfunktion übernehmen, bis der Rekrutierungsprozess abgeschlossen ist. Auszeichnung auf der Mining Indaba Die Robex-Gruppe ist stolz darauf, im Februar 2023 den Junior Environmental Social and Governance (ESG) Award der Mining Indaba in der Kategorie Klima erhalten zu haben. Mit diesen Auszeichnungen werden Bergbauunternehmen gewürdigt, die erhebliche positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Benjamin Cohen, CEO, kommentierte dies wie folgt: „Wir freuen uns über die Auszeichnung, die unsere Arbeit im Bereich ESG würdigt. Wir zeigen, dass wir Schritt für Schritt und entschlossen die notwendigen Schritte unternehmen, um die Ergebnisse zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben." 