Pfeiffer Vacuum steigert Investitionen nochmals deutlich - Mini-Dividende

ASSLAR (dpa-AFX) - Der Spezialpumpenhersteller und Chipindustrieausrüster Pfeiffer Vacuum streicht wegen hoher Investitionen die Dividende zusammen. Die Aktionäre sollen für 2022 mit 0,11 Euro je Aktie nur einen Bruchteil der im vergangenen Jahr gezahlten 4,08 Euro je Anteilschein erhalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Aßlar mit. Im Gegenzug sollen die Investitionen im laufenden Jahr auf 100 Millionen Euro steigen, um Produktion und Logistik auszubauen. Damit will das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen auch Marktanteile gewinnen. Zum Vergleich: 2022 hatte Pfeiffer, das mehrheitlich der Busch-Gruppe gehört, knapp 81 Millionen Euro etwa in Gebäude, IT und Maschinen investiert und damit fast doppelt so viel wie 2021. Der Aktienkurs reagierte auf die Nachrichten kaum./mis/he