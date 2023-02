ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 265 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach "soliden Quartalszahlen" und einem "Ausblick deutlich über den Markterwartungen" von 200 auf 265 US-Dollar angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Outperform". Taktisch könnten Anleger mit dem Chipkonzern auf ein anziehendes Datencenter-Geschäft und das starke Gaming-Geschäft setzen. Hinzu komme Fantasie für die Bereichen künstliche Intelligenz und Cloud./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 04:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 04:27 / UTC

