EQS-News: IBU-tec advanced materials AG: Verdopplung der MBTC-Kapazität durch Fertigstellung neuer Produktionsanlage

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Patent

IBU-tec advanced materials AG: Verdopplung der MBTC-Kapazität durch Fertigstellung neuer Produktionsanlage



23.02.2023 / 08:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IBU-tec advanced materials AG: Verdopplung der MBTC-Kapazität durch Fertigstellung neuer Produktionsanlage Verdopplung der Produktionsmenge auf 1.000 Tonnen jährlich

Neu entwickeltes und patentiertes Verfahren mit höherer Effizienz

Hohe Produktnachfrage nach Ausstieg des letzten europäischen Mitbewerbers

Kapazitätssteigerung von 55 Prozent bereits im 2. Hj. 2023 – Vollauslastung bis 2025 erwartet Weimar/Bitterfeld, 23. Februar 2023 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) hat bei ihrer Tochtergesellschaft BNT Chemicals GmbH eine neue Produktionsanlage für das Glascoating-Produkt Monobutylzinntrichlorid (MBTC) fertiggestellt. Nach dem Hochlauf in den kommenden Monaten wird die Anlage die Produktionskapazität für MBTC bei BNT auf rund 1.000 Tonnen jährlich verdoppeln. Damit kann IBU-tec mit ihrer Tochter BNT die deutlich erhöhte Nachfrage bedienen, die seit dem Ausstieg eines Mitbewerbers 2021 als einzig verbliebener europäischer Hersteller für dieses Produkt zu verzeichnen ist, und ihre Position am Markt deutlich ausbauen. Bereits im laufenden Jahr plant IBU-tec eine Kapazitätssteigerung um 55 Prozent gegenüber 2022. Bis 2025 soll die Anlage voll ausgelastet werden. IBU-tec setzt in der Anlage erstmals ein neues, eigenentwickeltes Verfahren ein, das den Prozess zur Herstellung von MBTC umfangreich optimiert. Damit ist eine wesentlich effizientere Produktionsweise mit einer Steigerung der Materialausbeute gewährleistet. Das Verfahren ist bereits zum Patent angemeldet. Mit einer Investitionssumme in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags stellt die Anlage die größte Einzelinvestition nach Übernahme der BNT durch IBU-tec dar. Die Bauzeit belief sich auf rund 21 Monate, wobei die IBU-tec Gruppe zahlreiche Ingenieursleistungen selbst erbracht hat. Nach der mechanischen Fertigstellung beginnt nun das Commissioning, in der die Anlagen umfassenden Qualitätstests unterzogen werden. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2023 geplant. MBTC wird vorwiegend in der Herstellung von Containerglas wie Getränkeflaschen und Glasbehältern eingesetzt. Es dient dazu, das Glas stabiler und kratzfester zu machen, so dass Flaschen im Pfandsystem mehr als 20-mal wiederverwendet werden können. Weltweit gibt es nur vier große Hersteller, die signifikante Mengen MBTC produzieren können. Jörg Leinenbach, Co-CEO und CFO von IBU-tec: „Die Fertigstellung unserer neuen MBTC-Anlage ist ein Meilenstein für IBU-tec und ein weiterer großer Schritt zur Umsetzung unserer Strategie IBU2025. Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, unser Umsatzziel mit MBTC im Jahr 2025 zu erreichen. Angesichts der hohen Nachfrage gehen wir davon aus, schon in diesem Jahr erste, größere Volumensteigerungen zu erzielen und unsere Kapazität in den nächsten beiden Jahren voll auszulasten.“ Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

IBU-tec advanced materials AG

Dr. Stefan Steck

Public & Investor Relations

t +49 3643 8649-51

IR@ibu-tec.de

www.ibu-tec.de Finanz- und Wirtschaftspresse

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de

23.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com