EQS-News: Metalcorp Group: erste kommerzielle Verschiffung von 160.000 Tonnen Bauxit in Guinea erfolgreich abgeschlossen

Metalcorp Group: erste kommerzielle Verschiffung von 160.000 Tonnen Bauxit in Guinea erfolgreich abgeschlossen



Luxemburg, 23. Februar 2023 – Die Metalcorp Group S.A., ein weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, die Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien, freut sich bekanntzugeben, dass nach mehrjähriger Investitions- und Vorbereitungszeit die erste kommerzielle Verschiffung von Bauxit in einer Größenordnung von 160.000 Tonnen erfolgt ist. Das Bauxit wird von der Metalcorp-Tochtergesellschaft Société des Bauxites de Guinée (SBG) in ihrer eigenen Mine in Garafiri in Guinea mit hierauf ausgerichteter Infrastruktur gefördert. Das Bauxit wird im Hafen von Konta mittels Bargen auf eine Transferstation verladen und von dieser auf ein Capesize-Schiff umgeladen.



Carlos Leite, CEO der Metalcorp Group S.A.: „Wir danken den Behörden in Guinea, den lokalen Gemeinden und den guineischen Institutionen für ihre Unterstützung. Ebenso gilt unser Dank unseren Mitarbeitern, die mit ihrer herausragenden Leistung diese Mine in Produktion und Export gebracht zu haben. Die Folgelieferung ist in Bearbeitung.“



Auf der Website der Metalcorp Group unter https://metalcorpgroup.com/sbg_news/ sind Fotos und Filmmaterial bereitgestellt, die den Verladungsprozess dokumentieren.



Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind Aluminium, Metalle und Konzentrate, Schüttgut und Eisenmetalle. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de



Metalcorp Group S.A.

Anouar Belli

+352 2799 0145 55

abelli@metalcorpgroup.com

