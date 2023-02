Ziemlich sicher: 3 Aktien mit 3 % Dividendenrendite

Aktien mit 3 % Dividendenrendite können ziemlich sicher sein. Trotzdem sollten sich Investoren stets überlegen: Was schützt die Dividende? Ein niedriges Ausschüttungsverhältnis, eine starke Marke oder auch einfach defensive Qualität können gute Antworten sein. Wir müssen es nur ergründen.

Fresenius (WKN: 578560), die Münchener Rück (WKN: 843002) und Coca-Cola (WKN: 850663) sind drei Top-Aktien, bei denen ich sage: 3 % Dividendenrendite scheinen mir ziemlich sicher. Sehen wir uns das ein wenig näher an.

Fresenius: Aktie mit sicheren 3 % Dividendenrendite?

Die erste Dividendenaktie, bei der ich weiterhin von sicheren 3 % Dividendenrendite spreche, ist die von Fresenius. Gerade erst hat das Management im Rahmen der Zahlen für das vierte Vierteljahr und das Geschäftsjahr 2022 die Pläne bei der Dividende präsentiert: Es soll erneut 0,92 Euro je Aktie geben, die beim aktuellen Kursniveau einer Ausschüttungsrendite von 3,2 % entsprechen würde.

Fresenius steckt in mancherlei Hinsicht in der Krise. Es fehlt Wachstum, ein Turnaround, und in einzelnen Bereichen wie Medical Care läuft es nicht rund. Eine Trennung zwischen der börsennotierten Tochtergesellschaft und der Muttergesellschaft ist wohl die Folge. Das verlängert im Moment nur den Problemkatalog. Und trotzdem: Bei einem Gewinn je Aktie von über 2 Euro bleibt die Dividende je Aktie sicher.

Entscheidend ist für mich, dass das Management eine neue Dividendenpolitik ausgelobt hat, die flexibler sein dürfte. Zukünftig möchte man etwas progressiver ausschütten, aber mindestens auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres. Übersetzt heißt das für mich: Bei einem Ausschüttungsverhältnis von unter 50 % sind 3 % Dividendenrendite ziemlich sicher.

Münchener Rück: Weiteres Wachstum im Programm

Ja, die Aktie der Münchener Rück hat derzeit lediglich 3 % Dividendenrendite. Gemessen an einer Ausschüttungssumme je Aktie von mindestens 11 Euro und dem derzeitigen Kursniveau gibt es exakt 3,41 %. Natürlich können wir im Moment sagen: Das ist vergleichsweise wenig. Aber es erscheint mir relativ sicher. Und das nicht nur aufgrund der Historie, die seit dem Jahre 1969 stets stabile Ausschüttungen auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres vorsieht.

Nein, die Münchener Rück hat unter anderem eine Schwankungsrückstellung für die Dividende gebildet. Zudem besitzt der Rückversicherer in der Regel eine eher konservative Ausschüttungsquote von ca. 50 % des Gewinns. Beides zeigt: Man möchte auch Stabilität für Einkommensinvestoren ermöglichen.

Der für mich relevante Grund, warum die 3 % Dividendenrendite so sicher erscheinen, hängt jedoch mit dem operativen Wachstum und der weiteren Perspektive zusammen. Im Geschäftsjahr 2022 dürfte der Gewinn von 2,9 auf 3,3 Mrd. Euro wachsen. Im Jahr 2023 soll der Wert voraussichtlich auf 4 Mrd. Euro wachsen. Alles in allem ist mit Wachstum auch die Sicherheit möglich.

Entscheidend ist zudem, dass der Markt sich gerade sehr positiv verändert. Durch die Zinserhöhungen steigen bei der Münchener Rück (voraussichtlich) die Kapitalrenditen. Da der Markt im Rückversicherungssegment derzeit eher knapp und eng ist, sehe ich eine absolut solide Einkommensperspektive.

Coca-Cola: Ebenfalls sichere 3 % Dividendenrendite

Die letzte Aktie im Bunde ist Coca-Cola. Auch hier gibt es derzeit wieder 3 % Dividendenrendite. Genauer gesagt: Sogar 3,07 %. Grund dafür ist die kürzlich erfolgte Erhöhung der quartalsweisen Ausschüttung von 0,44 US-Dollar je Aktie auf 0,46 US-Dollar je Aktie. Mit einem Dividendenwachstum von über 4 % braucht sich der Getränkekonzern und Dividendenkönig im Moment nicht zu verstecken.

Coca-Cola ist jedoch mehr als nur ein Dividendenkönig. Auch wenn über 3 % Dividendenrendite und 60 Jahre Dividendenwachstum imposant sind: Es geht um die starke Marke, das defensive Geschäftsmodell im Getränkesegment und die Möglichkeit, durch Pricing-Power Wachstum zu erzielen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 26 ist die Bewertung zumindest für die Qualität vergleichsweise moderat.

Aber Coca-Cola ist auch dabei, sich konsequent zu verbessern. Unter anderem, indem man sich vom Abfüllgeschäft sukzessive trennt. Das reduziert die Notwendigkeit der Investitionen in Anlagen und verbessert die Verhandlungsposition gegenüber den eigenen Kunden, die in dem Fall Abfüllbetriebe sind. Insgesamt sehr viele Qualitäten, bei denen ich sage: 3 % Dividendenrendite scheinen mir doch sehr sicher zu sein.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola, Fresenius und der Münchener Rück. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Fresenius.

