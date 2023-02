BMW: Konsolidierung nach starkem Kurszuwachs fällig!

Die deutschen Autohersteller haben mit ihren Elektroautos in China noch keine nennenswerten Marktanteile erreicht. Lokale Marken wie BYD, NIO oder XPENG und der US-Hersteller Tesla verkaufen deutlich mehr batteriebetriebene Fahrzeuge als die deutschen Konzerne. Demnach kam Volkswagen mit reinen Elektrofahrzeugen nur auf einen Marktanteil von 2,4 Prozent. BMW, Mercedes und Audi scheiterten mit 0,8, 0,3 und 0,1 Prozent sogar an der Ein-Prozent-Hürde. Für deutsche Hersteller ist das ein Alarmzeichen. Sie sind abhängig vom chinesischen Markt. Hier verkaufen sie mehr als ein Drittel ihrer Fahrzeuge, Autos deutscher Hersteller in China haben einen Anteil von einem Fünftel an den Neuzulassungen. Die starke Position der Deutschen in Fernost wird sich jedoch nicht über Nacht auflösen.

Zum Chart

Der Aufwärtstrend des Aktienkurses von BMW wurde exakt vor einem Jahr durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine gebrochen. Innerhalb weniger Tage verlor die Aktie 30 Prozent an Wert und bildete danach eine Seitwärtsrange aus, die bis 30. Dezember 2022 Bestand hatte. Die Range wird vom Level bei 71,15 Euro an der Unterseite und vom Level bei 83,93 Euro an der Oberseite eingefasst. Anfang Januar 2023 war auch die Aktie von BMW Teil des breiten Anstieges der deutschen Aktien. Bis zur magic Number bei 100 Euro verzeichnete die Aktie ein Kursplus von knapp 19 Prozent. Seit 9. Februar wird die 100er-Marke getestet, aber nicht überschritten. Nach dem rasanten Kursanstieg könnte auch wieder eine Konsolidierung eintreten. Auch ein Kursrückgang ist nicht auszuschließen. Die Marktschwäche von BMW bei Elektroautos in China, der Ukrainekrieg und steigende Leitzinsen lasten auf der Kursentwicklung. Unter der Prämisse einer Entschärfung des Ukrainekrieges sollte auch eine weitere Kurssteigerung denkbar sein.