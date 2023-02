ADIDAS - Da wäre viel Platz nach unten!

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 140,440 € (XETRA)

Mit der Kursreaktion auf die jüngst vorgelegten Quartalszahlen von Adidas hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt. Es ist davon auszugehen, dass die Kaufwelle seit November in der bisherigen Form nicht mehr intakt ist. Im Minimum sollte die Aussage aber zumindest auf die Kaufwelle seit Dezember zutreffen.

Unter diesen Bedingungen ist klar, worauf Anleger momentan warten. Entweder kommt es in den nächsten Tagen zu einer vollständigen Bodenformation oder aber die Aktie wird preislich gesehen wieder günstig und attraktiv. Darunter würde ich einen Preisbereich verstehen, der für Anleger ein Schnäppchen gewesen ist und in dem man in der jüngsten Vergangenheit auch bereit war, sich gegen den kurzfristigen Impuls zu stellen. Lege ich diese Definition zugrunde, hätte die Adidas-Aktie noch viel Platz nach unten, denn erst der Preisbereich ab ca. 120 EUR erfüllt diese Kriterien und dieser Preisbereich ist noch relativ weit weg.

Fazit: Als interessierter Anleger in der Adidas-Aktie wäre ich momentan vorsichtig. Eine Chance ergibt sich in meinen Augen erst dann, wenn es zu einer kleinen Bodenformation oder aber zu wirklich günstigen Preisen ab ca. 120 EUR kommen würde. Solange keine diese beiden Bedingungen erfüllt ist, wäre die Aktie für mich ein kurzfristiger „Verkauf“.

adidas AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)