DEUTSCHE BANK - Neigt sich die Party dem Ende?

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 11,578 € (XETRA)

Seit vergangenem Oktober konnte die Aktie der Deutschen Bank um mehr als 60 % zulegen, bevor Ende Januar das bisherige Rallyhoch bei 12,36 EUR erreicht wurde. Ausgehend von diesem Hoch kam es in den vergangenen Tagen zu einer Konsolidierung. Mit den heutigen Kursgewinnen wird der Preisbereich ab ca. 11,35 EUR zum dritten Mal gekauft. Die Aktie kann von der allgemein guten Stimmung profitieren. So notieren aktuell bis auf wenige Ausnahmen fast alle DAX-Aktien im Plus.

Erleben wir ein Umdenken?

Die große Frage ist, wie attraktiv Kurse im aktuellen Preisbereich für neue Käufe sind. Analytisch lässt sich eine sehr einfache Antwort finden: Wenn es den Käufern in den nächsten Tagen und Wochen gelingt, den Widerstandsbereich bei 12,55 EUR zu überwinden, wäre dies ein wichtiger Schritt. Immerhin ist dieser Preisbereich schon seit Mai 2021 ein Problem. Sollte der Ausbruch erfolgen, sind die aktuellen Kurse natürlich höchst attraktiv.

Das Problem ist jedoch, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob die Kraft der Bullen für einen Ausbruch über 12,55 EUR ausreicht. Die Entwicklung seit Ende Januar hat gezeigt, dass dieser Widerstand weiterhin eine Rolle spielt. Im Gegenzug sind die Bullen derzeit aber bereit, ab 11,35 EUR zuzuschlagen. Bei diesen widersprüchlichen Signalen ist es kein Wunder, dass die Aktie im Februar nur seitwärts lief.

Fazit: Die Chance auf einen bullischen Ausbruch über den mittelfristigen Widerstandsbereich ist da. Da eine enge Absicherung unterhalb von ca. 11,15 EUR möglich ist, ergibt sich eine interessante, aber auch nicht ganz risikolose Chance. Der Erwartungswert dieser ist zwar positiv, die Wahrscheinlichkeit liegt aber nicht wesentlich über 50 %, so zumindest meine subjektive Einschätzung. Die Aktie ist für mich ein „spekulativer Kauf bei aktivem Management“.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Deutsche Bank AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)