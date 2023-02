EQS-Adhoc: ZEAL gibt vorläufige Zahlen für 2022 sowie Ausblick für 2023 bekannt

EQS-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

ZEAL gibt vorläufige Zahlen für 2022 sowie Ausblick für 2023 bekannt



27.02.2023 / 18:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ZEAL gibt vorläufige Zahlen für 2022 sowie Ausblick für 2023 bekannt (Hamburg, 27. Februar 2023) Nach vorläufigen Berechnungen ist die ZEAL Network SE beim Transaktionsvolumen, Umsatzerlösen als auch EBITDA im Geschäftsjahr 2022 jeweils zweistellig gewachsen. So stieg das Transaktionsvolumen um 16 % auf 758,4 Mio. Euro (2021: 656,5 Mio. Euro) und lag damit über der Prognose von mindestens 750 Mio. Euro. Dank eines margenstärkeren Produktmixes wuchsen die Umsatzerlöse mit 21 % überproportional auf 105,2 Mio. Euro (2021: 86,8 Mio. Euro1) und lagen damit über der Prognose von mindestens 105 Mio. Euro. Die Bruttomarge übertraf das Vorjahresniveau mit 12,9 % um 0,7 %-Punkte (2021: 12,2 %). Trotz des starken Ausbaus der Marketingaktivitäten in Phasen hoher Jackpots konnte das EBITDA um 14 % auf 31,7 Mio. Euro (2021: 27,7 Mio. Euro) gesteigert werden und lag damit über der Prognose von mindestens 30 Mio. Euro. Der Personalaufwand lag mit 18,9 Mio. Euro stabil auf Vorjahresniveau (2021: 19,0 Mio. Euro). Aufgrund intensiver Marketingaktivitäten im Juli und November 2022 stiegen die Marketingkosten um rund 12 Mio. Euro auf 34,1 Mio. Euro (2021: 22,4 Mio. Euro) und waren damit für den größten Teil des Anstiegs der sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 57,0 Mio. Euro (2021: 41,1 Mio. Euro) verantwortlich. Durch erfolgreiche Marketingaktivitäten lagen die registrierten Neukunden mit 703 Tsd. um 29 % über denen des Vorjahres (2021: 544 Tsd.). Ausblick 2023 Im Geschäftsjahr 2023 planen wir, die Marktführerschaft als Online-Anbieter von Lotterieprodukten weiter auszubauen sowie neue Produkte einzuführen, darunter "Online-Games" unter der von uns beantragten Lizenz für virtuelle Automatenspiele. In Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen rechnen wir dabei für das Segment Deutschland – bei einer durchschnittlichen Jackpot-Entwicklung – mit einem Transaktionsvolumen in einer Bandbreite von 800 Mio. Euro bis 830 Mio. Euro. Zudem geht ZEAL davon aus, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 in einer Bandbreite von 110 Mio. Euro bis 120 Mio. Euro liegen wird. Für das EBITDA rechnet die Gesellschaft in einer Bandbreite von 30 Mio. Euro bis 35 Mio. Euro. Dabei plant ZEAL im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich mehr in die Neukundenakquise zu investieren und erwartet Marketingaufwendungen in Höhe von 34 Mio. Euro bis 39 Mio. Euro. Der Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2022 wird am 23. März 2023 veröffentlicht. 1 Unter Einbeziehung der Erstattungen in Höhe von 3.450 Tsd. Euro aus der Versicherung zum Ausgleich von Jackpot-Gewinnen, die 2021 in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten waren. Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen. Kontakt:

Frank Hoffmann

Investor Relations Manager

T: +49 (0)40 809036042

frank.hoffmann@zealnetwork.de Kontakt:Frank HoffmannInvestor Relations ManagerT: +49 (0)40 809036042frank.hoffmann@zealnetwork.de 27.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com