INFRASTRUKTUR-AKTIE springt direkt ins Ziel!

In der Analyse für die Aktie von Quanta Services hieß es Mitte Januar: Gestern präsentierte sich der Titel sehr stark und könnte in Kürze das Gap bei 150,80 USD schließen. Darüber wäre das Allzeithoch bei 154,88 USD das nächste Ziel. Ergänzt man im Chart eine deckelnde Trendlinie, so würde ein Erreichen dieser je nach Tempo der Aufwärtsbewegung Kurse um 162 USD ermöglichen. Schlussendlich wäre ein 1:1-Ziel bei 166,36 USD auszumachen.

Die Aktie erreichte das Allzeithoch recht zügig, konsolidierte eine Weile und sprang in der Vorwoche sowohl an die deckelnde Trendlinie bzw. auf Intraday-Basis sogar kurzzeitig darüber und arbeitete mit einem Hoch bei 168,75 USD auch das dritte der genannten Aufwärtsziele ab. Trader werden also hochzufrieden sein. Wie sind die Zahlen ausgefallen?

Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie toppte Quanta Services 2022 die Schätzungen der Analysten. Die Erlösen legten um 31,5 % auf 17,07 Mrd. USD zu, das Ergebnis je Aktie sprang um knapp 29 % auf 6,34 USD nach oben. Für 2023 stellt das Management einen weiteren Umsatzanstieg auf 18,40 bis 18,90 Mrd. USD in Aussicht. Der Gewinn je Aktie soll 6,75 bis 7,25 USD erreichen. Damit liegen die Verantwortlichen beim Umsatz leicht über dem Marktkonsens, beim Ergebnis je Aktie wird der Durchschnitt der Analysten fast exakt getroffen. Auf Basis der Erwartungen für 2023 und 2024 errechnen sich KUVs von 1,3 und 1,2, KGVs von 23 und 21 und KCVs von 26 und 24 für die Aktie.

Konsolidierungen abwarten

Aus charttechnischer Sicht sollten gerade Trader, falls noch nicht geschehen, nach dem Run Positionen managen bzw. durchaus auch Teilgewinne realisieren. Bislang ist der Ausbruch aus dem beschriebenen Keil nicht erfolgt. Für Neueinstiege empfiehlt es sich ebenfalls, Konsolidierungsmuster abzuwarten. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist aktuell wenig überzeugend.

Fazit: Die Aktie von Quanta Services hat, wieder einmal, geliefert. Die Langfriststory ist voll intakt. Tradingtechnisch erscheint der Wert dagegen aktuell wenig interessant.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 17,07 18,50 20,00 Ergebnis je Aktie in USD 6,34 7,04 7,95 Gewinnwachstum 11,04 % 12,93 % KGV 26 23 21 KUV 1,4 1,3 1,2 PEG 2,1 1,6 Dividende je Aktie in USD 0,28 0,31 0,33 Dividendenrendite 0,17 % 0,19 % 0,20 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

